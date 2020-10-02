Где смотреть онлайн «Динамо» – «Заря»: расписание трансляций матчей 5-го тура чемпионата Украины
В ближайший уик-энд, 3−4 октября, на футбольных полях Украины пройдут матчи 5-го тура чемпионата Украины.
Особое внимание будет приковано к поединкам киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера», узнавшим своих соперников по групповому турниру Лиги чемпионов. Отечественным грандам предстоят противостояния также с участниками еврокубков — динамовцы примут на НСК «Олимпийский» луганскую «Зарю», которая в прошлом сезоне дважды смогла отобрать очки у «бело-синих» (сыграв вничью 2:2 в Запорожье и победив 2:1 в Киеве), а «горняки» отправятся в гости к черниговской «Десне», потерпевшей поражение от немецкого «Вольфсбурга» (0:2) и не преодолевшей квалификацию Лиги Европы.
У букмекеров мало сомнений, что динамовцы и «горняки» окажутся сильнее в предстоящих поединках. К примеру, отечественная контора «Фаворит Спорт» на победу подопечных Мирчи Луческу принимает ставки с коэффициентом 1,48, ничья оценивается в 4,55, на победу команды Виктора Скрипника дается 6,40. Что касается «Шахтера», то на победу действующих чемпионов Украины дается 1,38, на ничью — 5,0, победа черниговцев оценивается в 7,80.
Чемпионат Украины. 5-й тур
3 октября (суббота)
«Днепр-1» — «Ворскла» 14:00 «УНИАН»
«Рух» — «Львов» 17:00 «Футбол 2»
«Ингулец» — «Минай» 19:30 «Футбол 2»
4 октября (воскресенье)
«Олимпик» — «Александрия» 14:00 «Футбол 1»
«Динамо» — «Заря» 17:00 «2+2»
«Десна» — «Шахтер» 17:00 «Футбол 1»
«Колос» — «Мариуполь» 19:30 «Футбол 1»
Положение команд:
1. «Динамо» — 10 очков (4 матча);
2. «Ворскла» — 10 (4);
3. «Шахтер» — 8 (4);
4. «Десна» — 8 (4);
5. «Колос» — 7 (4);
6. «Мариуполь» — 7 (4);
7. «Александрия» — 6 (4);
8. «Олимпик» — 6 (4);
9. «Заря» — 4 (4);
10. «Ингулец» — 3 (4);
11. «Минай» — 3 (3);
12. «Рух» — 1 (4);
13. «Днепр-1» — 1 (4);
14. «Львов» — 0 (3).
Бомбардиры: 3 мяча — Виктор Цыганков («Динамо»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Захедитабар Шахаб («Олимпик»).
В шестом туре УПЛ (базовая дата — 17 октября) сыграют: «Шахтер» — «Львов», «Рух» — «Динамо», «Заря» — «Колос», «Днепр-1» — «Десна», «Александрия» — «Ингулец», «Минай» — «Мариуполь» и «Олимпик» — «Ворскла».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что три клуба премьер-лиги вылетели из розыгрыша Кубка Украины.
Фото ФК «Динамо»366
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