Где смотреть онлайн «Динамо» – «Заря»: расписание трансляций матчей 5-го тура чемпионата Украины

В ближайший уик-энд, 3−4 октября, на футбольных полях Украины пройдут матчи 5-го тура чемпионата Украины.

Особое внимание будет приковано к поединкам киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера», узнавшим своих соперников по групповому турниру Лиги чемпионов. Отечественным грандам предстоят противостояния также с участниками еврокубков — динамовцы примут на НСК «Олимпийский» луганскую «Зарю», которая в прошлом сезоне дважды смогла отобрать очки у «бело-синих» (сыграв вничью 2:2 в Запорожье и победив 2:1 в Киеве), а «горняки» отправятся в гости к черниговской «Десне», потерпевшей поражение от немецкого «Вольфсбурга» (0:2) и не преодолевшей квалификацию Лиги Европы.

У букмекеров мало сомнений, что динамовцы и «горняки» окажутся сильнее в предстоящих поединках. К примеру, отечественная контора «Фаворит Спорт» на победу подопечных Мирчи Луческу принимает ставки с коэффициентом 1,48, ничья оценивается в 4,55, на победу команды Виктора Скрипника дается 6,40. Что касается «Шахтера», то на победу действующих чемпионов Украины дается 1,38, на ничью — 5,0, победа черниговцев оценивается в 7,80.

Чемпионат Украины. 5-й тур

3 октября (суббота)

«Днепр-1» — «Ворскла» 14:00 «УНИАН»

«Рух» — «Львов» 17:00 «Футбол 2»

«Ингулец» — «Минай» 19:30 «Футбол 2»

4 октября (воскресенье)

«Олимпик» — «Александрия» 14:00 «Футбол 1»

«Динамо» — «Заря» 17:00 «2+2»

«Десна» — «Шахтер» 17:00 «Футбол 1»

«Колос» — «Мариуполь» 19:30 «Футбол 1»

Положение команд:

1. «Динамо» — 10 очков (4 матча);

2. «Ворскла» — 10 (4);

3. «Шахтер» — 8 (4);

4. «Десна» — 8 (4);

5. «Колос» — 7 (4);

6. «Мариуполь» — 7 (4);

7. «Александрия» — 6 (4);

8. «Олимпик» — 6 (4);

9. «Заря» — 4 (4);

10. «Ингулец» — 3 (4);

11. «Минай» — 3 (3);

12. «Рух» — 1 (4);

13. «Днепр-1» — 1 (4);

14. «Львов» — 0 (3).

Бомбардиры: 3 мяча — Виктор Цыганков («Динамо»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Захедитабар Шахаб («Олимпик»).

В шестом туре УПЛ (базовая дата — 17 октября) сыграют: «Шахтер» — «Львов», «Рух» — «Динамо», «Заря» — «Колос», «Днепр-1» — «Десна», «Александрия» — «Ингулец», «Минай» — «Мариуполь» и «Олимпик» — «Ворскла».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что три клуба премьер-лиги вылетели из розыгрыша Кубка Украины.

Фото ФК «Динамо»

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