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Спорт

Известный миллионер-гонщик погиб, пытаясь установить рекорд скорости

13:49 2 октября 2020
Зеф Айзенберг

Известный британский автогонщик, 47-летний телеведущий и бизнесмен Зеф Айзенберг погиб на аэродроме Элвингтон близ города Йорк при попытке установить скоростной рекорд на своем сделанном на заказ Porsche. Об этом сообщает издание Daily Mail. Машину занесло на скорости почти 340 километров в час. Она слетела с дороги и перевернулась.

Фото Instagram madmaxraceteam

Айзенберг уже попадал в серьезную аварию на мотоцикле на том же самом месте в 2016 году. Тогда он едва не погиб, получив 11 переломов. В 2017 году он вернулся к гонкам, хотя у врачей были опасения, что он никогда не сможет ходить. «Я — наркоман скорости. Это у меня в крови», — говорил Айзенберг, управляющий гоночной командой MADMAX Race Team.

Бывший бодибилдер основал успешную компанию по производству спортивного питания Maximuscle. В 2011 году он продал ее фармацевтическому гиганту GlaxoSmithKline.

На счету миллионера целый ряд разнообразных мировых рекордов -в том числе рекорд скорости на песке среди четырехколесных транспортных средств.

Он также вел на британском телевидении телешоу Speed Freaks и The Bike Show.

Фото Twitter zef eisenberg

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