Свитолина выбила с «Ролан Гаррос» уже вторую россиянку: видеообзор матча

Сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина, занимающая пятую строчку в мировом рейтинге WTA, продолжает свое успешное выступление в Париже на «Ролан Гаррос» — одном из четырех турниров серии «Большого шлема» с общим призовым фондом 44,6 млн долларов.

В третьем раунде нашей соотечественнице противостояла россиянка Екатерина Александрова (31-я), с которой ранее Элина на турнирах WTA не пересекалась. По итогам двух тяжелых сетов, судьбу которых решали единичные ошибки, победа досталась Свитолиной — 6:4, 7:5.

«Это был непростой поединок. Я знала, что Александрова бьет сильно и плоско, мне нужно было как можно быстрее адаптироваться к её стилю игры. Я должна была сохранять концентрацию и бегать за каждым мячом. Это здорово, когда ты можешь получить шанс продолжать выступление и пройти далеко по сетке. Это всегда хорошо на всех турнирах, но на Больших Шлемах — особенно. В этом году на турнире все по-другому. На трибунах либо нет, либо очень мало зрителей. Так что, ты дорожишь каждым матчем, каждым турниром, который можешь сыграть. Для меня это особенный момент, что я смогла пройти во вторую неделю, я попытаюсь пройти дальше», — приводит слова Свитолиной портал «Большой теннис Украины».

Таким образом, за уже вторую победу на турнире над представительницей России (напомним, в первом круге одесситка выбила из борьбы Варвару Грачеву) и выход в 1/8 финала Элина гарантировала себе 223 768 долларов призовых. Следующей соперницей нашей соотечественницы, которая улучшила свой прошлогодний результат на кортах столицы Франции, станет победительница матча между француженкой Каролин Гарсией (45-я) и бельгийкой Элизе Мертенс (20-я).

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