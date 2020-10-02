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Спорт

Украинская олимпийская чемпионка заразилась коронавирусом

17:57 2 октября 2020
Вита Семеренко

Следом за капитаном мужской сборной Украины по биатлону Дмитрием Пидручным коронавирусом заразилась и олимпийская чемпионка Сочи-2014 Вита Семеренко.

Как сообщил телеканал «Суспільне», 34-летней спортсменки не оказалось в составе национальной сборной, которая отправилась в пятницу, 2 октября, на сборы в Германию. О состоянии Виты, а также о ее дальнейших планах не сообщается.

Примечательно, что Дмитрий Пидручный, сообщивший о положительном тесте на COVID-19 в конце сентября, через несколько дней получил два отрицательных результата и был включен в состав украинской делегации для поездки на сборы.

Добавим, что в составе женской и мужской сборных в Германию отправились 12 биатлонистов: Валентина Семеренко, Катерина Бех, Дарья Блашко, Елена Пидгрушная, Юлия Журавок, Дмитрий Пидручный, Сергей Семенов, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Богдан Цымбал, Антон Дудченко, Тарас Лесюк.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что заболевший борец Жан Беленюк вызвал коронавирус на поединок.

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