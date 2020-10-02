С Нойером и Серхио Рамосом: Германия и Испания назвали составы на матчи со сборной Украины в Лиге наций

Следом за чемпионами мира французами, которые 7 октября сыграют товарищеский матч с Украиной, свои составы объявили и сборные Германии и Испании на официальные поединки с подопечными Андрея Шевченко в рамках Лиги наций.

Наставник «бундестим» Йоахим Лев (на фото в заголовке слева) в спарринге с Турцией (7 октября), а также поединках Лиги наций — гостевом с Украиной (10-го) и домашнем со Швейцарией (13-го) — рассчитывает на 28 футболистов.

Вратари: Лено («Арсенал»), Нойер («Бавария»), Трапп («Айнтрахт» Франкфурт);

Защитники: Гинтер («Боруссия» Менхенгладбах), Госенс («Аталанта», Италия), Клостерманн, Хальстенберг (оба — «Лейпциг»), Хенрикс («Монако», Франция), Кох («Лидс», Англия), Рюдигер («Челси», Англия), Джан, Шультц («Боруссия» Дортмунд), Штарк («Герта»), Зюле («Бавария), Та («Байер»);

Полузащитники: Амири («Байер»), Дауд («Боруссия» Дортмунд), Брандт («ПСЖ», Франция), Гнабри, Горетцка, Киммих (все — «Бавария»), Хаверц («Челси», Англия), Хоффман, Нойхаус (оба — «Боруссия» Менхенгладбах), Кроос («Реал», Испания), Сердас («Шальке»);

Нападающие: Вернер («Челси», Англия), Вальдщмидт («Бенфика», Португалия).

Главный тренер «Фурии Роха» Луис Энрике (на фото — справа) вызвал в расположение национальной команды 25 игроков. Испанцам в те же самые даты предстоит выездной товарищеский матч с соседями португальцами, а также игры Лиги наций — домашняя со Швейцарией и выездная с Украиной.

Вратари: Де Хеа («Манчестер Юнайтед», Англия), Кепа («Челси», Англия), Симон («Атлетик»);

Защитники: Навас («Севилья»), Карвахаль, Рамос (оба — «Реал»), Пау Торрес («Вильярреал»), Гарсия («Манчестер Сити», Англия), Диего Льоренте («Лидс», Англия), Гайя («Валенсия»), Регилон («Тоттенхэм», Англия);

Полузащитники: Бускетс («Барселона»), Родри («Манчестер Сити», Англия), Мерино («Реал Сосьедад»), Фабиан Руис («Наполи», Италия), Себальос («Арсенал», Англия), Каналес («Бетис»), Кампанья («Леванте»);

Нападающие: Родриго («Лидс», Англия), Фати («Барселона»), Ферран Торрес («Манчестер Сити», Англия), Ольмо («Лейпциг», Германия), Траоре («Вулверхэмптон», Англия), Ойарсабаль («Реал Сосьедад»), Морено («Вильярреал»).

Отметим, что после двух туров элитного дивизиона Лиги наций в группе 4 лидирует Испания (4 очка), на втором месте — Украина (3), Германия — на третьем (2), а Швейцария замыкает квартет (1).

А в пятницу, 2 октября, после заседания техногенной комиссии Киевской городской администрации были рассмотрены письма УАФ и Минздрава о возможной отмене запрета болельщикам посещать футбольные матчи в столице страны. Было принято решение: постановление о запрете посещения футбольных матчей зрителями в Киеве остается в силе. Дело в том, что в Украине и Киеве несколько дней подряд устанавливаются антирекорды по количеству заражений коронавирусом. В связи с этим рассматривается вариант переноса предстоящих матчей сборной Украины во Львов, где местная власть предварительно любезно дала добро на заполнение зрителями 30% мест на «Львов-Арене». В ближайшие дни УАФ должна объявить свое окончательное решение.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что УЕФА разрешил проведение матчей в Лиге наций и еврокубках со зрителями.

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