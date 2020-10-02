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Спорт

На марафонца-чемпиона на тренировке напал бегемот: спортсмен притворился мертвым и выжил

21:13 2 октября 2020
Марафонец Эдвин Мокуа

Едва трагично не завершилась рядовая тренировка для кенийского бегуна на марафонские дистанции Эдвина Мокуа.

Когда спортсмен бежал по высокой траве рядом с рекой, на него внезапно набросился бегемот. Эдвин попробовал убежать от обезумевшего животного, но сделать этого не получилось. «Я притворился мертвым. Не знаю, помог ли мне Бог или что-то еще побудило меня сделать это. Бегемот просто стоял и смотрел на меня. Он сжал в пасти мою левую руку и грудь. Бегемот постоянно кусал меня в одно и то же место, одновременно подбрасывая вверх и вниз», — рассказал впоследствии 28-летний марафонец изданию The Star.

Пропажу партнера по команде заметил Денис Кипкосгей. Вернувшись по дистанции назад, бегун увидел, как Мокуа отчаянно борется с напавшим на него бегемотом. «Я увидел, как он пытается освободиться от одного из бегемотов. Я напугал остальных животных, прежде чем направить свою энергию на того, кто напал на него», — приводит слова Кипкосгея сайт Daily Nation.

Отметим, что пострадавший Эдвин получил многочисленные повреждения — переломы ребер, левой руки в двух местах, а также травмы позвоночника. Также у него было сильное кровотечение. Сейчас он находится в больнице, и медики не дают оптимистических прогнозов о его будущем в спорте. В связи с этим спортсмен будет требовать от правительства Кении компенсацию, поскольку проводить тренировки в местах скопления животных он вынужден был из-за коронавирусных ограничений, введенных в стране.

Отметим, что Мокуа стал победителем полумарафона, проводившегося в конце февраля в турецком Трабзоне, а через несколько дней должен был участвовать в Измирском марафоне в городе на побережье Эгейского моря.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что олимпийский чемпион-марафонец Элиуд Кипчоге установил уникальное достижение, преодолев марафонскую дистанцию менее чем за два часа.

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