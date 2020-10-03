«Динамо», «Шахтер» и «Заря» узнали календарь матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы
Европейский футбольный союз (УЕФА) опубликовал календарь матчей групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы. Напомним, в основной сетке еврокубков принимают участие три украинских клуба — донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо», преодолевшее сито квалификации, сыграют в самом престижном клубном турнире Старого Света, а луганская «Заря» после трехлетней паузы стартует в Лиге Европы.
1-й тур
20 октября (начало — в 19:55 по киевскому времени). «Динамо» — «Ювентус»
21 октября (19:55). «Реал» — «Шахтер»
22 октября (22:00). «Лестер» — «Заря»
2-й тур
27 октября (19:55). «Шахтер» — «Интер»
28 октября (22:00). «Ференцварош» — «Динамо»
29 октября (19:55). «Заря» — «Брага»
3-й тур
3 ноября (19:55). «Шахтер» — «Боруссия» Менхенгладбах
4 ноября (22:00). «Барселона» — «Динамо»
5 ноября (22:00). «Заря» — АЕК
4-й тур
24 ноября (22:00). «Динамо» — «Барселона»
25 ноября (19:55). «Боруссия» Менхенгладбах — «Шахтер»
26 ноября (19:55). АЕК — «Заря»
5-й тур
1 декабря (19:55). «Шахтер» — «Реал»
2 декабря (22:00). «Ювентус» — «Динамо»
3 декабря (19:55). «Заря» — «Лестер»
6-й тур
8 декабря (22:00). «Динамо» — «Ференцварош»
9 декабря (22:00). «Интер» — «Шахтер»
10 декабря (22:00). «Брага» — «Заря»
Добавим, что «Динамо» и «Шахтер» свои домашние матчи будут проводить на столичном НСК «Олимпийский», а «Заря» — на «Славутич-Арене» в Запорожье.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» за выход в групповой турнир Лиги чемпионов гарантировало себе 32 млн евро призовых.130
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