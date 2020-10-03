«Динамо», «Шахтер» и «Заря» узнали календарь матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы

Европейский футбольный союз (УЕФА) опубликовал календарь матчей групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы. Напомним, в основной сетке еврокубков принимают участие три украинских клуба — донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо», преодолевшее сито квалификации, сыграют в самом престижном клубном турнире Старого Света, а луганская «Заря» после трехлетней паузы стартует в Лиге Европы.

1-й тур

20 октября (начало — в 19:55 по киевскому времени). «Динамо» — «Ювентус»

21 октября (19:55). «Реал» — «Шахтер»

22 октября (22:00). «Лестер» — «Заря»

2-й тур

27 октября (19:55). «Шахтер» — «Интер»

28 октября (22:00). «Ференцварош» — «Динамо»

29 октября (19:55). «Заря» — «Брага»

3-й тур

3 ноября (19:55). «Шахтер» — «Боруссия» Менхенгладбах

4 ноября (22:00). «Барселона» — «Динамо»

5 ноября (22:00). «Заря» — АЕК

4-й тур

24 ноября (22:00). «Динамо» — «Барселона»

25 ноября (19:55). «Боруссия» Менхенгладбах — «Шахтер»

26 ноября (19:55). АЕК — «Заря»

5-й тур

1 декабря (19:55). «Шахтер» — «Реал»

2 декабря (22:00). «Ювентус» — «Динамо»

3 декабря (19:55). «Заря» — «Лестер»

6-й тур

8 декабря (22:00). «Динамо» — «Ференцварош»

9 декабря (22:00). «Интер» — «Шахтер»

10 декабря (22:00). «Брага» — «Заря»

Добавим, что «Динамо» и «Шахтер» свои домашние матчи будут проводить на столичном НСК «Олимпийский», а «Заря» — на «Славутич-Арене» в Запорожье.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» за выход в групповой турнир Лиги чемпионов гарантировало себе 32 млн евро призовых.

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