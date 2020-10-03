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Спорт

Звездный футболист «Ливерпуля» подхватил коронавирус

12:45 3 октября 2020
Садио Мане

Триумфатор Лиги чемпионов-2018/2019 английский «Ливерпуль» сообщил о том, что нападающий Садио Мане заразился COVID-19. Как отмечается в официальном заявлении, размещенном на клубном сайте «красных», у сенегальского бомбардира есть незначительные симптомы заболевания, но в целом состояние футболиста удовлетворительное.

«Здравствуйте, у меня положительный тест, но я чувствую себя хорошо, без тяжелых симптомов. Я нахожусь на карантине и продолжаю процесс восстановления. Призываю вас убедиться, что вы находитесь в безопасности и соблюдаете все правила, чтобы защитить себя и своих близких, чтобы избежать второй волны распространения вируса по всему миру. Я вернусь сильнее, чем раньше. Мы преодолеем это вместе», — написал форвард на своей странице в Instagram.

Мане стал уже вторым футболистом «красных», подхвативших коронавирус, — ранее заболел полузащитник Тьягу Алькантара, в нынешнее трансферное окно перешедший из мюнхенской «Баварии».

Тем временем наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил обеспокоенность тем фактом, что футболистам необходимо отправляться в расположение своих национальных команд на фоне распространяющегося по миру вируса. «Я правда не хочу показаться неуважительным, потому что мы не знаем, что происходит в других странах, но в данный момент все хотят быть в кругу семьи. Каждый хочет сохранить своих игроков. Я не говорю, что здесь безопаснее всего, но это место нам знакомо. Так что, действительно, я немного обеспокоен, потому что сложно поддерживать контакт со всеми национальными ассоциациями. Я на 100% понимаю требования футбольных федераций, УЕФА и ФИФА, знаю, насколько сложно всем, но ситуация не совсем идеальна», — приводит слова немецкого специалиста ESPN.

Добавим, что ближайший матч «Ливерпуль» проведет 4 октября, когда «красные» сыграют на выезде с «Астон Виллой» в рамках английской премьер-лиги.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Златан Ибрагимович заразился коронавирусом, назвав это «плохой идеей».

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