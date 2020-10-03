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Спорт

Российский боксер-чемпион получил условный срок за избиение модели

20:21 3 октября 2020
Сергей Ковалев

Экс-чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев, проигравший в ноябре 2019 года нокаутом мексиканцу Саулю Альваресу и потерявший чемпионский титул по версии WBO, можно сказать, отделался «испугом» в деле об избиении американской модели Джэйми Фронтц, имевшем место еще в июне 2018 года в Калифорнии.

Как сообщает издание TMZ, 37-летний спортсмен получил три года условно, хотя своей вины не признал, а также пройдет специальные курсы по управлению гневом и заплатит 220 долларов за судебные издержки.

Жертва, обвинившая боксера в нападении и нанесении телесных повреждений (в частности, речь шла о переломе носа, сотрясении мозга и смещении позвоночного диска) после отказа от его ухаживаний, требовала от Ковалева компенсации в размере восьми миллионов долларов. В случае же обвинительного приговора спортсмену и вовсе грозило тюремное заключение сроком до четырех лет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-чемпион мира в двух весовых категориях Феликс Штурм приговорен к трем годам тюрьмы за уклонение от уплаты налогов.

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