«Ворскла», играя вдевятером, на 95-й минуте упустила победу в Днепре: видеообзоры матчей УПЛ

В субботу, 3 октября, на полях Днепра, Львова и Кропивницкого стартовал 5-й тур украинской премьер-лиги.

Чемпионат Украины. 5-й тур

3 октября (суббота)

«Днепр-1» — «Ворскла» (Полтава) — 2:2 (Назаренко, 14, Булеца, 90+5 — Кулач, 42, Кане, 66). На 74-й минуте удален Цуриков («Днепр-1»), на 81-й — Скляр («Ворскла»), на 90+4-й — Кане («Ворскла»). Молодежные составы — 1:1.

Сумасшедший по накалу матч выдали в Днепре местный «Днепр-1» и лидировавшая после четырех туров (вместе с «Динамо») полтавская «Ворскла», в составе которой 300-й матч в премьер-лиге проводил капитан Владимир Чеснаков. В первом тайме команды обменялись забитыми мячами, а после перерыва полтавчане вышли вперед. Более того, на 74-й минуте хозяева остались в меньшинстве, когда Цуриков в течение минуты за два фола получил желтые карточки и покинул поле. Однако затем составы уравнялись после удаления Скляра, в компенсированное время полтавчане потеряли еще и Кане, и в итоге упустили победу после позднего гола Булецы.

«Рух» (Львов) — «Львов» — 0:0. На 67-й минуте удален Парамонов («Рух»). Молодежные составы — 3:0.

Львовское дерби забитых голов не принесло. Хотя «Львов», проводивший 100-й матч в элитном отечественном дивизионе, половину второго тайма играл в большинстве после удаления защитника «Руха» Парамонова, материализовать численное преимущество подопечным Георгия Цецадзе не удалось.

«Ингулец» (Петрово) — «Минай» — 1:1 (Ситчинава, 35, с пенальти — Нуриев, 9, с пенальти). На 57-й минуте удален Пыняшко («Минай»). Молодежные составы — 2:1.

Новички премьер-лиги обменялись забитыми пенальти в первом тайме, а вот второй тайм получился «сухим». Несмотря на то, что с 57-й минуты хозяева играли в большинстве, одержать победу, которая стала бы первой в элитном дивизионе для их наставника Сергея Лавриненко, так и не смогли.

Положение команд:

1. «Ворскла» — 11 очков (5 матчей);

2. «Динамо» — 10 (4);

3. «Шахтер» — 8 (4);

4. «Десна» — 8 (4);

5. «Колос» — 7 (4);

6. «Мариуполь» — 7 (4);

7. «Александрия» — 6 (4);

8. «Олимпик» — 6 (4);

9. «Ингулец» — 4 (5);

10. «Минай» — 4 (4);

11. «Заря» — 4 (4);

12. «Рух» — 2 (5);

13. «Днепр-1» — 2 (5);

14. «Львов» — 1 (4).

Бомбардиры: 3 мяча — Виктор Цыганков («Динамо»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Захедитабар Шахаб («Олимпик»), Владислав Кулач («Ворскла»).

Также в рамках 5-го тура в воскресенье, 4 октября, сыграют: «Олимпик» — «Александрия», «Динамо» — «Заря», «Десна» — «Шахтер», «Колос» — «Мариуполь».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стал известен календарь матчей «Динамо», «Шахтера» и «Зари» в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Фото ФК «Днепр-1»

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