Непобедимый украинский супертяжеловес уничтожил очередного соперника: видео нокаута

Украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий (5 побед, все — нокаутом), который помогал россиянину Александру Поветкину готовиться к бою с Диллианом Уайтом, продолжил свою победную серию на профессиональном ринге.

В рамках вечера бокса в Пловдиве (Болгария) 30-летний великан из Кривого Рога (при росте 190 см украинец весит 120,7 кг!) досрочно одолел боснийца Аднана Дероньи (2 победы, обе — нокаутом, 2 поражения). Боксер по прозвищу Халк победил соперника техническим нокаутом в третьем раунде.

После двух подряд нокаутов от Шевадзуцкого оппонент перестал защищаться, и рефери остановил поединок.

Напомним, что 1июля во время вечера бокса в Киеве Шевадзуцкий в первом раунде нокаутировал Игоря Пилипенко из Запорожья.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинец Сергей Богачук продлил свою победную серию на профессиональном ринге до 18 боев.

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