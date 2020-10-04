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Спорт

Златан Ибрагимович сделал себе дорогущий подарок на день рождения

10:12 4 октября 2020
Златан Ибрагимович

Знаменитый нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, заразившийся в конце сентября коронавирусом, побаловал себя роскошным подарком на день рождения. По случаю 39-летия (3 октября) он купил себе новый Porsche 911 Heritage Design Edition.

«С днем рождения, Златан», — подписал именинник фото машины в Instagram.

Правда, Ибра еще не испробовал новый автомобиль в деле, поскольку находится на самоизоляции.

Как известно форвард — большой любитель автомобилей. В его коллекции уже есть Volvo C30 T5, Volvo C40 T5, Audi RS6 Avant, Maserati Gran Turismo и Porsche 918 Spyder.

А ровно год назад лучший бомбардир в истории сборной Швеции побаловал себя на 38-летие покупкой эксклюзивного Ferrari Monza SP2 Limited Edition за 1,5 млн евро и позже нарвался на новой машине на необычный штраф.

Кстати, в роскошном гараже шведа есть и другие модели Ferrari, например, F430 Spider, SP2 Monza и Ferrari Enzo.

Поздравил свою звезду с 39-летием и футбольный клуб «Милан». «Живое доказательство того, что возраст — это всего лишь цифры. С днем рождения, Златан!» — говорится в сообщении «красно-черных».

@Ibra_official pic.twitter.com/34lnfexXG8

Как известно, Ибрагимович вернулся в «Милан», за который выступал с 2010 по 2012 год, в январе. В ходе карьеры он защищал также цвета «Мальме», «Аякса», «Ювентуса», «Интера», «Барселоны», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Златан Ибрагимович установил рекорд в миланском дерби.

Фото Twitter ФК «Милан»

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