Где и когда смотреть онлайн Франция — Украина: расписание трансляций матча на «Стад де Франс»

В среду, 7 октября, на 81-тысячной арене «Стад де Франс» в пригороде Парижа Сен-Дени сборная Украины проведет товарищеский поединок против действующих чемпионов мира французов.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ФРАНЦИЯ — УКРАИНА

Отметим, что беспроигрышная серия украинской команды (без учета игры Украина — Мальта — 0:1 в 2017-м, результат которой не внесен в реестр ФИФА из-за превышения числа замен) длится восемь с лишним лет и насчитывает 25 (!) встреч.

Последний раз «желто-синие» проигрывали в спарринге еще 5 июня 2012 года, когда под руководством Олега Блохина в рамках подготовки к Евро-2012 уступили в немецком Ингольштадте команде Турции — 0:2. После этого сборная Украины записала в свой актив в товарищеских матчах 16 побед и девять ничьих.

В прямом эфире поединок Франция — Украина покажут в 22:10 телеканалы «Украина» и «Футбол 1». Также прямая трансляция со стадиона «Стад де Франс» запланирована на телеканале «Матч!» (Россия).

Товарищеские матчи

Армения — Албания 16:00 «Футбол 2»

Кипр — Чехия 19:00 19:00 «Футбол 1»

Черногория — Литва 19:00 «Футбол 2»

Дания — Фарерские острова 19:00 «Футбол 3»

Португалия — Испания 21:45 «Футбол 2»

Германия — Турция 21:45 «Футбол 3»

Франция — Украина 22:10 «Украина», «Футбол 1», «Матч!»

Напомним, что в объявленном изначально списке футболистов сборной Украины произошли изменения. Вместо травмированного полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко в лагерь команды приглашен полузащитник «Ференцвароша» Александр Зубков, а позже — довызван 18-летний игрок обороны «Динамо» Илья Забарный.

Как известно, после возвращения из Франции команда Андрея Шевченко проведет на столичном «Олимпийском» два поединка Лиги наций против Германии (10 октября) и Испании (13 октября). Как известно, в первом туре «желто-синие» одержали победу над швейцарцами (2:1), а во втором — потерпели разгромное поражение от испанцев (0:4), занимая в турнирной таблице группы второе место.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что главный тренер сборной Франции Дидье Дешам обнародовал состав на матч с Украиной.

Фото dynamo.kiev.ua

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