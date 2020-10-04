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Спорт

Американец, четырежды падавший после нокаутов, намертво «вырубил» уроженца России в суперзрелищном бою

14:19 4 октября 2020
Хосе Сепеда

Состоявшийся в ночь на воскресенье, 4 октября, в MGM Grand Conference Center в Лас-Вегасе суперзрелищный поединок за пояс WBC Silver в первом полусреднем весе между 31-летним американцем Хосе Сепедой (33 победы, из них — 26 нокаутом, 2 поражения) и 27-летним белорусом Иваном Баранчиком (20 побед, из них — 13 нокаутом, 2 поражения) стал фаворитом в борьбе за звание «Бой года"-2020.

За неполные пять раундов боксер из Калифорнии (на фото) и живущий в США уроженец Хабаровского края России по четыре раза отправляли друг друга на настил ринга. Восемь нокатуов! Решающим в бою оказался сокрушительный удар американца с левой в конце пятого раунда. Парадокс ситуации в том, что Сепеда за 20 секунд до этого сам четвертый раз побывал в нокауте (до встречи с белорусом Хосе в 34 боях падал лишь раз). На момент остановски боя американец вел в судейских записках — 37:35.

После боя Баранчика от греха подальше доставили в больницу на профилактический осмотр. Как сообщает boxingscene.com, бывший чемпион IBF в первом полусреднем весе, несмотря на потрясение. сидел в «скорой» и общался с врачами.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий отпраздновал пятую досрочную победу на профиринге.

Фото Twitter Boxingscene.com

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