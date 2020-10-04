Шевченко срочно вызвал в сборную Украины чемпиона мира

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко продолжает формировать состав команды перед товарищеской встречей с чемпионом мира Францией (7 октября, Сен-Дени), а также перед поединками Лиги наций против Германии (10 октября в Киеве) и Испании (13 октября в Киеве).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ФРАНЦИЯ — УКРАИНА

На сей раз специалист срочно вызвал в лагерь «желто-синих» еще одного дебютанта — чемпиона мира U20, 21-летнего защитника черниговской «Десны» и «молодежки» Ефима Коноплю, контракт которого принадлежит «Шахтеру», сообщает официальный сайт УАФ. Кстати, никогда ранее «Десна» не была представлена в национальной команде.

Напомним, что в объявленном изначально списке футболистов сборной Украины еще раньше произошли изменения. Вместо травмированного полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко в лагерь команды приглашен полузащитник «Ференцвароша» Александр Зубков, а позже — довызван 18-летний игрок обороны «Динамо» Илья Забарный.

Сборная Украины соберется в Киеве 5 октября и в этот же день улетит в Париж. При этом легионеры присоединятся к команде уже в столице Франции.

Кстати, в чаше 81-тысячной арены «Стад де Франс» на поединке Франция — Украина из-за ограничений, связанных с эпидемией COVID-19, будет присутствовать не больше 1000 болельщиков.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямой трансляции матч Франция — Украина.

Фото uaf.ua



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