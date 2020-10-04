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Спорт

Свитолина блестяще повторила свой лучший результат на «Ролан Гаррос»: видеообзор матча

17:02 4 октября 2020
Элина Свитолина

В воскресенье, 4 октября, сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина (5-я в мире) провела очередной поединок в рамках одного из четырех турниров серии «Большого шлема» «Ролан Гаррос» с общим призовым фондом 38 млн евро.

После побед над россиянками Варварой Грачевой (7:6, 6:4) и Екатериной Александровой (6:4, 7:5), а также мексиканкой Ренатой Сарагуа (6:3, 0:6, 6:2) 26-летняя одесситка в матче за путевку в четвертьфинал победила француженку Каролин Гарсию (45-я), которой ранее проиграла три из четырех очных поединков.

В первом сете поединка против экс-четвертой ракетки мира Элина, которая до этого проиграла французским теннисисткам три матча подряд (в прошлом году — Младенович, Корне и Парментье), не оставила сопернице ни малейших шансов на успех — 6:1, довершив начатое во второй партии — 6:3.

«Нам обеим было непросто играть при таких погодных условиях. Нужно было принимать во внимание ветер и постараться приспособиться как можно быстрее. Кто быстрее это сделает, тот и выиграет, и я рада, что это была я. Мне нужно бы внести несколько изменений на подаче и было важно удерживать свои геймы, заработать много легких очков. Я знала, что Гарсия может очень рано принимать мяч, поэтому была к этому готова. Я довольна сегодня и своей подачей, и приемом, думаю, что это были главные элементы в нашем матче», — заявила Элина Свитолина.

Выход в восьмерку сильнейших теннисисток престижных состязаний в Париже принес Свитолиной 283 500 евро призовых от WTA и позволил украинке повторить свой лучший результат на «Ролан Гаррос» (ранее Элина добиралась до четвертьфинала турнира в 2015 и 2017 годах).

В ¼ финала одесситка сыграет против 24-летней аргентинки Нади Подороски (131-я), победившей 117-ю ракетку мира 23-летнюю Барбору Крейчикову из Чехии — 2:6, 6:2, 6:3.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Элина Свитолина выиграла турнир в Страсбурге.

Фото Twitter WTA

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