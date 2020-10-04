«Динамо» не дожало «Зарю», «Шахтер» спасся на поле «Десны»: видеообзоры матчей УПЛ

В воскресенье, 4 октября, на аренах Киева и Чернигова продолжились баталии 5-го тура отечественной премьер-лиги. Второй раз в сезоне «Динамо» и «Шахтер» синхронно потеряли очки.

Чемпионат Украины. 5-й тур

4 октября (воскресенье)

«Динамо» (Киев) — «Заря» (Луганск) — 1:1 (Вербич, 74 — Кочергин, 65). Молодежные составы — 2:0.

«Динамо»: Бущан, Миколенко, Караваев (Попов, 69), Забарный, Кендзера, Сидорчук, Андриевский (Леднев, 69), Шапаренко, де Пена, Родригес (Цыганков, 59), Вербич.

«Заря»: Шевченко, Вернидуб, Абу Ханна, Фаворов (Руфати, 80), Кочергин, Хомченовский, Иванисеня, Громов (Назарина, 59), Юрченко, Кабаев (Перович, 72), Гладкий (Цвек, 72).

Подопечные Мирчи Луческу, узнавшие своих соперников и календарь матчей в группе Лиги чемпионов, проводили поединок с «Зарей» в день 22-летия своего полузащитника Шапаренко.

Именинник вышел на поле в стартовом составе, в отличие от основного форварда «бело-синих» Супряги и полузащитника Буяльского, которых из-за повреждений не оказалось даже в заявке на игру.

В первом тайме чуть острее были хозяева поля, но в пылу борьбы соперники «позабыли» о голевых моментах (по ударам в створ — 2:1).

Ситуация обострилась, когда Кочергин (не без ошибки Бущана) дальним ударом вывел луганчан вперед — 0:1.

Луческу быстро провел замены, изменив игровую схему команды, и на 75-й минуте Вербич сравнял счет. Но большего вице-чемпиону «Заря» не позволила.

«Десна» (Чернигов) — «Шахтер» (Донецк) — 2:2 (Мостовой, 17, Тотовицкий, 26 — Коваленко, 5, Дентиньо, 79). Молодежные составы — 2:5.

«Десна»: Литовка, Ермаков, Полегенько, Тамм, Огиря, Домбровский, Калитвинцев (Старенький, 86), Тотовицкий, Мостовой, Гуцуляк (Западня, 90+2), Будковский (Дегтярев, 80).

«Шахтер»: Пятов, Додо, Хочолава, Матвиенко, Корниенко (Дентиньо, 77), Коваленко, Майкон (Тете, 58), Патрик (Степаненко, 46), Марлос (Соломон, 46), Тайсон, Мораес (Фернандо, 58).

«Шахтер», отпраздновавший в прошлое воскресенье в игре с «Олимпиком» 1500-ю победу в истории клуба, на сей раз гостил в Чернигове у четвертой команды по итогам прошлого сезона «Десны», которая прекратила выступления в Лиге Европы.

Ранее горняки, прибывшие в Чернигов без травмированных Исмаили, Кривцова, Маркоса Антонио и Коноплянки (футболист сборной Украины из-за надрыва мышцы бедра выбыл из строя примерно на два месяца), были сильнее подопечных Александра Рябоконя во всех шести матчах в чемпионате Украины.

Повели в счете горняки усилиями Коваленко и на сей раз. Но еще до перерыва «Десна», которой из-за проблем со здоровьем не смогли помочь Паст, Имереков и Гитченко, а из-за условий аренды — впервые вызванный в сборную Украины Конопля и Мудрик, благодаря голам Мостового и экс-футболиста… «Шахтера» Тотовицкого (в обоих случаях партнерам ассистировал Гоцуляк) вышла вперед — 2:1.

Во втором тайме «Шахтер» долго не мог подобрать ключи к воротам хозяев, пока впервые в сезоне вышедший на поле Дентиньо на 79-й минуте не сравнял счет и не спас свою команду от первого поражения в УПЛ (первый гол бразильца с августа прошлого года!).

«Олимпик» (Донецк) — «Александрия» — 3:2 (Шахаб, 8, Бабогло, 25, в свои ворота, Зотько, 44, с пенальти — Ситало, 61, Гречишкин, 90+2, с пенальти). На 45+1-й минуте удален Банада («Александрия»). Молодежные составы — 0:1.

Команда из Александрии, весь второй тайм игравшая в меньшинстве, испортила своему наставнику Владимиру Шарану юбилейный, 200-й, матч у руля команд УПЛ, хотя умудрилась вдесятером забить… два мяча.

3 октября (суббота)

«Днепр-1» — «Ворскла» (Полтава) — 2:2 (Назаренко, 14, Булеца, 90+5 — Кулач, 42, Кане, 66). На 74-й минуте удален Цуриков («Днепр-1»), на 81-й — Скляр («Ворскла»), на 90+4-й — Кане («Ворскла»). Молодежные составы — 1:1.

«Рух» (Львов) — «Львов» — 0:0. На 67-й минуте удален Парамонов («Рух»). Молодежные составы — 3:0.

«Ингулец» (Петрово) — «Минай» — 1:1 (Ситчинава, 35, с пенальти — Нуриев, 9, с пенальти). На 57-й минуте удален Пыняшко («Минай»). Молодежные составы — 2:1.

Положение команд:

1. «Динамо» — 11 очков (5 матчей);

2. «Ворскла» — 11 (5);

3. «Шахтер» — 9 (5);

4. «Десна» — 9 (5);

5. «Олимпик» — 9 (5);

6. «Колос» — 7 (4);

7. «Мариуполь» — 7 (4);

8. «Александрия» — 6 (5);

9. «Заря» — 5 (5);

10. «Ингулец» — 4 (5);

11. «Минай» — 4 (4);

12. «Днепр-1» — 2 (5);

13. «Рух» — 2 (5);

14. «Львов» — 1 (4).

Бомбардиры: 4 мяча — Захедитабар Шахаб («Олимпик»); 3 — Виктор Цыганков («Динамо»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Владислав Кулач («Ворскла»).

В рамках 5-го тура УПЛ 4 октября сыграют также «Колос» и «Мариуполь».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 18-летнего защитника «Динамо» Илью Забарного вызвали в сборную Украины.

Фото ФК «Динамо»



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