Два гола за три минуты: Яремчук оформил «дубль» в чемпионате Бельгии

Вице-чемпион Бельгии «Гент», с треском вылетевший из Лиги чемпионов от «Динамо», наконец потешил своих болельщиков результатом, выиграв с крупным счетом впервые с февраля.

В домашней встрече 8-го тура чемпионата страны подопечные Вима де Деккера в воскресенье, 4 октября, разгромили «Беерсхот» — 5:1 и сумели подняться в турнирной таблице с 16-й на 11-ю позицию.

Одним из главных героев матча стал вернувшийся в строй после травмы украинский форвард «буйволов» Роман Яремчук, который оформил «дубль» за три минуты (благодаря голам нападающего на 12-й и 15-й минутах «Гент» повел — 2:0).

1:0 Яремчук (12-я мин.)

2:0 Яремчук (15-я мин.)

Отметим, что Яремчука, уже забивавшего в нынешнем сезоне с пенальти «Рапиду» в квалификации Лиги чемпионов, заменили на 78-й минуте. Еще один украинец Игорь Пластун провел на поле всю встречу, а вот Романа Безуса не было даже в заявке «Гента» на игру.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Гент» перед визитом в Киев сенсационно проиграл дома «Левену».

Фото ФК «Гент»

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