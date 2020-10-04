Франция — Украина: прогноз букмекеров на матч в пригороде Парижа

В среду, 7 октября, команда Андрея Шевченко без игроков «Шахтера» на самой большой спортивной арене Франции — 81-тысячном «Стад де Франс» проведет спарринг против подопечных Дидье Дешама, два года назад завоевавших «золото» ЧМ-2018.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ФРАНЦИЯ — УКРАИНА

В прежние годы соперники встречались друг с другом девять раз: одна победа Украины, три ничьи и пять выигрышей французов (разница мячей — 5:14).

При этом на «Стад де Франс» в пригороде Парижа Сен-Дени, где «трехцветные» неизменно принимали гостей из Украины, «желто-синие» ранее не только ни разу не побеждали, но и пока не забили ни одного мяча (0:0 — в 1999-м, 0:1 — в 2004-м, 0:2 — в 2007-м и 0:3 — в 2013-м: невеселая, к слову, тенденция).

В предстоящей встрече аналитики букмекерских контор отдают солидное преимущество хозяевам поля, принимая ставки на успех каждого из соперников с такими коэффициентами.

«Фаворит спорт»: победа Франции — 1,38, ничья — 4,80, выигрыш Украины — 8,40.

William Hill: победа Франции — 1,44, ничья — 4,33, выигрыш Украины — 7,50.

«Париматч»: победа Франции — 1,45, ничья — 4,80, выигрыш Украины — 7,20.

Bet365: победа Франции — 1,40, ничья — 4,50, выигрыш Украины — 8,00.

«Олимп»: победа Франции — 1,47, ничья — 4,54, выигрыш Украины — 7,02.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире встречу Франция — Украина.

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