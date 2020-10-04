В «Шахтере» — коронавирус: Пятов и Степаненко перед матчами сборной сдали положительные тесты

Голкипер Андрей Пятов, полузащитник Тарас Степаненко, сдавшие положительные тесты на коронавирус, а также остальные игроки «Шахтера» не помогут сборной Украины в ближайшем поединке против Франции (7 октября в Сен-Дени), а также, скорее всего, в играх против Германии (10 октября в Киеве) и Испании (13 октября).

«После матча «Десна» — «Шахтер» медслужба клуба получила результаты ПЦР-тестов на COVID-19 игроков сборной Украины, которые были сданы накануне их отъезда в расположение национальной команды. Тесты Андрея Пятова и Тараса Степаненко, а также двух сотрудников персонала «оранжево-черных» оказались положительными.

Клубом предприняты все необходимые меры. «Шахтер» в полном составе уходит на самоизоляцию по предписанию курирующего клуб санитарного врача. В понедельник и четверг все футболисты, тренеры и сотрудники первой команды пройдут дополнительное тестирование, после которого будут определены дальнейшие действия", — говорится в заявлении ФК «Шахтер» на официальном сайте клуба.

Таким образом, кроме Степаненко и Пятова, сборной Украины также не помогут Кривцов, Матвиенко, Болбат, Коноплянка, Марлос, Коваленко и Мораес.

Поздно вечером в воскресенье, 4 октября, Андрей Шевченко довызвал в лагерь «желто-синих» голкипера Юрия Панькива из «Александрии» и полузащитника «Динамо» Владимира Шепелева, сообщает официальный сайт УАФ. Напомним, что сборная Украины 5 октября в 11 часов утра улетит на игру во Францию.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире поединок Украина — Франция.

Фото ФК «Шахтер»

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