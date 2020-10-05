Сумасшествие в АПЛ: «МЮ» пропустил шесть голов, «Ливерпуль» — семь

Гранды английского и европейского футбола «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» своими результатами в 4-м туре АПЛ «прославились» на весь мир. Подопечные Оле-Гуннара Сульшера на родном «Олд Траффорд» опозорились в поединке с «Тоттенхэмом» — 1:6 (Бруну Фернандеш, 2, с пенальти — Ндомбеле, 4, Сон Хын Мин, 7, 37, Кейн, 30, 79, с пенальти, Орье, 51), а победитель Лиги чемпионов-2018/2019 был уничтожен в гостях «Астон Виллой» — 7:2 (Уоткинс, 4, 22, 39, Макгинн, 36, Баркли, 55, Грилиш, 66, 75 — Салах, 33, 60). Никогда ранее «МЮ» и «Ливерпуль» не пропускали по шесть и более мячей в один день!

По иронии судьбы, именно «Манчестер Юнайтед» уже в дебюте повел в счете в игре со «шпорами», но «Тоттенхэм» быстро отличился дважды, а после удаления с поля Марсьяля на 28-й минуте и вовсе добил «красных дьяволов». Согласитесь, неплохо так Жозе Моуриньо съездил в гости к своей бывшей команде.

Что же касается подопечных Юргена Клоппа, то сразу отметим, что последний раз «Ливерпуль» пропускал семь мячей в чемпионате Англии еще в 1963 году, когда земляков «Битлз» размазал «Тоттенхэм» — 7:2.

А вообще «Ливерпуль» — первый за 67 лет действующий чемпион Англии, пропустивший семь мячей (в далеком 1953-м «Сандерленд» «вынес» «Арсенал» — 7:1).

«Ни хрена себе. Кто бы мог подумать, что Клоппа уволят раньше Сульшера?» — съязвил в Twitter после увиденного экс-футболист сборной Англии Гари Линекер.

Добавим лишь, что после четырех туров «Ливерпуль» занимает в турнирной таблице АПЛ пятое место (9 очков), а «МЮ» — лишь 16-е (3 пункта, игра в запасе).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Милан» в Лиге Европы выиграл серию из 24 послематчевых пенальти.

Фото Twitter ФК «Астон Вилла»

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