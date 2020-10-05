Двукратный чемпион Европы погиб в боях в Нагорном Карабахе

Двукратный чемпионат Европы, вице-чемпион мира и неоднократный чемпион Армении по силовому триатлону, член национальной сборной Татул Арутюнян погиб в Нагорном Карабахе, где 27 сентября с новой силой вспыхнул армяно-азербайджанский конфликт, сообщает news.am.

По информации пресс-службы Федерации пауэрлифтинга Армении, 33-летний спортсмен получил смертельное ранение во время ожесточенного боя.

«Федерация выражает глубокие соболезнования семье и родным Арутюняна. Покойся с миром, герой», — говорится в сообщении организации в Facebook.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпион Европы по борьбе Арсен Арутюнян ушел воевать в Нагорный Карабах.

Фото Facebook

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