Травмы и COVID-19: команда Шевченко улетела на матч с чемпионами мира без 12 футболистов

В 11:00 в понедельник, 5 октября, чартер с футболистами и тренерами сборной Украины на борту взял курс на парижский аэропорт «Шарль де Голль». Как известно, 7 октября команде Андрея Шевченко предстоит на арене «Стад де Франс» в пригороде столицы Сен-Дени товарищеский поединок против чемпионов мира французов (начало в 22:10). Букмекеры уже дали прогнозы на матч.

К сожалению, в предстоящей игре тренерский штаб «желто-синих» не сможет рассчитывать на целую группу ведущих футболистов. Как известно, вместо травмированного полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко в лагерь команды был приглашен полузащитник «Ференцвароша» Александр Зубков, позже довызвали 18-летнего игрока обороны «Динамо» Илью Забарного, а также защитника «Десны» Ефима Коноплю. Когда же стало известно, что из-за вспышки коронавируса в команде сборной не помогут все игроки «Шахтера», а из-за травм — динамовцы Виталий Буяльский и Владислав Супряга, в расположение «желто-синих» пригласили голкипера «Александрии» Юрия Панькива и полузащитника «Динамо» Владимира Шепелева. Кроме того, положительные тесты на COVID-19 сдали тренер по физической подготовке Иван Баштовой и массажист Вадим Данин (оба — из «Шахтера»). Остался в сложившейся ситуации в расположении донецкого клуба и главный врач сборной Украины Артур Глущенко.

В итоге из Киева в Париж вылетели только 10 футболистов — Бущан, Сидорчук, Цыганков, Караваев, Миколенко, Шапаренко, Шепелев, Забарный, Конопля и Панькив, к которым уже в столице Франции присоединятся 11 легионеров, сообщает официальный сайт УАФ.

Андрей Шевченко в аэропорту «Борисполь» перед вылетом в Париж

Виталий Миколенко

Юрий Панькив

Андрей Шевченко и Виктор Цыганков

«Бельгийцы» Яремчук, Соболь, Пластун, Макаренко и Михайличенко прилетят в Париж рейсовым самолетом из Брюсселя, «венгры» Харатин и Зубков — из Будапешта, «итальянец» Малиновский — из Милана, «англичанин» Ярмоленко — из Лондона, «испанец» Лунин — из Мадрида и «австриец» Чеберко — из Вены.



Отметим, что сборная Украины разместится в пригороде Парижа — городке Шантийи, в отеле Hyatt Regency Chantilly (30 км от аэропорта «Шарль де Голль» и 50 км от «Стад де Франс»). Вечером 5 октября (в 19:00 по киевскому времени) «желто-синие» проведут тренировку на местном уютном стадионе «Шантийи».

Всего Андрей Шевченко перед игрой с подопечными Дидье Дешама рассчитывает на 21 футболиста: вратари — Андрей Лунин («Реал», Испания), Георгий Бущан («Динамо»), Юрий Панькив («Александрия»; защитники — Виталий Миколенко, Александр Караваев, Илья Забарный (все — «Динамо»), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Богдан Михайличенко («Андерлехт», Бельгия), Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия), Игорь Пластун («Гент», Бельгия), Ефим Конопля («Десна»); полузащитники — Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко (все — «Динамо»), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Евгений Макаренко («Кортрейк», Бельгия), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба — «Ференцварош», Венгрия); нападающий — Роман Яремчук («Гент», Бельгия).

Напомним, что после возвращения из Франции сборной Украины предстоят на киевском «Олимпийском» матчи Лиги наций против немцев (10 октября) и испанцев (13 октября).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире матч Франция — Украина.

Фото uaf.ua

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