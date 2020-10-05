«Она сказала «Да!»: футболист «Динамо» и сборной Украины сделал предложение своей девушке

Защитник киевского «Динамо» 23-летний Александр Тымчик, который удачно дебютировал в сборной Украины в поединке против Швейцарии, сделал предложение руки и сердца своей девушке — 22-летней Карине Подолян. Возлюбленная футболиста ответила согласием, сообщив об этом на своей странице в Instagram.

«Она сказала «Да!» — написал Александр Тымчик в Instagram, разместив совместное фото с Кариной.

Насколько известно, ребята встречаются давно — еще с тех пор, как Тымчик играл за молодежный состав киевлян, прежде чем уйти в аренду в «Зарю» и вернуться уже в первую команду «Динамо».

О Карине известно, что она — киевлянка (Саша родился в Винницкой области), девушка закончила Киевский национальный торгово-экономический университет. Зимний отпуск игрока пара провела в далекой Доминиканской Республике на берегу Карибского моря.

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Фото Instagram

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