Жена Степаненко показала, как ухаживает за заразившимся COVID-19 мужем-футболистом

Маргарита Степаненко, супруга футболиста «Шахтера» и сборной Украины Тараса Степаненко, сдавшего положительный тест на коронавирус, показала, как заботится о муже.

«Ну что поделаешь! Остается только ситуацию принять, ждать и заботиться», — написала Маргарита, разместив в Instagram фото находящегося на самоизоляции мужа.

Из-за недуга Тарас Степаненко, как и все его одноклубники-сборники, пропустит товарищеский матч команды Андрея Шевченко против Франции на «Стад де Франс», а также не сыграет за «желто-синих» в поединках Лиги наций против Германии (10 октября в Киеве) и Испании (13 октября в Киеве).

Напомним, что в семье Степаненко подрастают три сына — 6-летний Ярослав, 5-летний Святослав и 3-летний Мирон.

Тарас Степаненко с женой и сыновьями

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что семья Тараса Степаненко переехала в новый загородный дом.

Фото Instagram

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