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Спорт

«Заря» перед Лигой Европы усилилась форвардом «Фенербахче»

19:33 5 октября 2020
Аллахьяр Сайяд

Луганская «Заря», которой вскоре предстоит старт в групповом турнире Лиги Европы, усилила свои ряды 19-летним форвардом турецкого «Фенербахче» Аллахьяром Сайядом. Иранец уже внесен в заявку команды для участия в УПЛ под 90-м номером.

По информации турецких СМИ, нападающий отправился в «Зарю» в бесплатную аренду сроком на полтора года с возможностью выкупа за 3,5 млн евро.

Отметим, что летом 2019 года «Фенербахче» заплатил за Сайяда иранскому «Эстеглялю» 1 млн долларов. Правда, за основную команду стамбульцев он провел всего 3 матча, после чего отправился в аренду в «Истанбулспор», где нанес один результативный удар в 11 играх. В футболке сборной Ирана Аллахьяр Сайяд провел один поединок и забил один мяч.

Напомним, что в УПЛ уже выступает иранец — форвард «Олимпика» Захедитабар Шахаб, возглавляющий с четырьмя мячами бомбардирскую гонку чемпионата Украины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Заря» на «Олимпийском» отобрала очки у «Динамо».

Фото ФК «Эстегляль»

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