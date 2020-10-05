Франция — Украина: онлайн-трансляция юбилейного матча соперников

В четверг, 7 октября, сборная Украины сыграет на 81-тысячной арене «Стад де Франс» в пригороде Парижа Сен-Дени товарищеский матч против чемпиона мира команды Франции (начало — в 22:10). Букмекеры уже сделали прогноз на предстоящую встречу, которая станет юбилейной, 10-й, в истории противостояния соперников.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию поединка между подопечными Дидье Дешама и Андрея Шевченко, за которой вы сможете следить в этой новости.

Первая тренировка на французской земле

В понедельник, 5 октября, делегация сборной Украины после трехчасового перелета в Париж воссоединилась с легионерами и разместилась в отеле Hyatt Regency Chantilly в пригороде столицы Франции Шантийи. Вечером, несмотря на дождь, «желто-синие» провели тренировку на местном стадионе.

Первая тренировка в Шантийи

Прилет сборной Украины в аэропорт «Шарль де Голль»

Фото на память с Андреем Шевченко

Украина без 12 игроков

Тренерский штаб сборной Украины перед вылетом в Париж из-за проблем со здоровьем не досчитался сразу 12 футболистов. Травмированы Александр Зинченко («Манчестер Сити»), Виталий Буяльский, Владислав Супряга (оба — «Динамо»), а также Евгений Коноплянка, Сергей Болбат и Сергей Кривцов (все — «Шахтер»). Кроме того, положительные тесты на коронавирус сдали игроки чемпиона страны Андрей Пятов и Тарас Степаненко, после чего весь «Шахтер» (в том числе и «сборники» — Николай Матвиенко, Марлос, Виктор Коваленко и Жуниор Мораес) ушел на самоизоляцию.

В срочном порядке в национальную команду довызвали голкипера Юрия Панькива («Александрия»), защитников Илью Забарного («Динамо»), Ефима Коноплю («Десна»), а также полузащитников Александра Зубкова («Ференцварош»), Владимира Шепелева («Динамо») и Романа Безуса («Гент»).

Таким образом, Андрей Шевченко перед игрой с подопечными Дидье Дешама рассчитывает на 22 футболиста: вратари — Андрей Лунин («Реал», Испания), Георгий Бущан («Динамо»), Юрий Панькив («Александрия»); защитники — Виталий Миколенко, Александр Караваев, Илья Забарный (все — «Динамо»), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Богдан Михайличенко («Андерлехт», Бельгия), Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия), Игорь Пластун («Гент», Бельгия), Ефим Конопля («Десна»); полузащитники — Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко (все — «Динамо»), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Евгений Макаренко («Кортрейк», Бельгия), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба — «Ференцварош», Венгрия), Роман Безус («Гент», Бельгия); нападающий — Роман Яремчук («Гент», Бельгия).

Франция — без Рабьо

Главный тренер «трехцветных» Дидье Дешам в товарищеском матче со сборной Украины, а также в ближайших поединках Лиги наций против Португалии (11 октября, Сен-Дени) и Хорватии (14 октября, Загреб) рассчитывает на 23 футболистов, среди которых 13 (!) обладателей «золота» ЧМ-2018.

Из списка команды временно выбыл 25-летний полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо, контактировавший с одноклубниками, которые заразились коронавирусом. Футболист пробудет пять дней на изоляции, сдаст два теста на COVID-19. Если результаты будут отрицательными, он сможет присоединиться к команде 7 или 8 октября.

Полностью состав сборной Франции выглядит так: вратари — Уго Льорис («Тоттенхэм», Англия), Стив Манданда («Марсель»), Майк Меньян («Лилль»); защитники — Люка Динь («Эвертон», Англия), Лео Дюбуа («Лион»), Люка Эрнандес, Бенжамен Павар (оба — «Бавария», Германия), Пресналь Кимпембе («ПСЖ»), Клеман Лангле («Барселона», Испания), Дайо Умапекано («Лейпциг», Германия), Рафаэль Варан («Реал», Испания); полузащитники — Корентин Толиссо («Бавария», Германия), Н’Голо Канте («Челси», Англия), Стивен Н’Зонзи, Эдуарду Камавинга (оба — «Ренн»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед», Англия); нападающие — Оливье Жиру («Челси», Англия), Антуан Гризманн («Барселона», Испания), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед», Англия), Виссам Бен Йеддер («Монако»), Кингсли Коман («Бавария», Германия), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Уссем Ауар («Лион»).

Наставник сборной Франции Дидье Дешам побеждал на чемпионатах мира и как футболист, и как тренер

Украина против Франции

В прежние годы соперники встречались друг с другом девять раз: одна победа Украины (в первом матче плей-офф к ЧМ-2014 — 2:0 в Киеве), три ничьи и пять выигрышей французов (разница мячей — 5:14).

При этом на «Стад де Франс» в пригороде Парижа Сен-Дени, где «трехцветные» неизменно принимали гостей из Украины, «желто-синие» ранее не только ни разу не побеждали, но и пока не забили ни одного мяча (0:0 — в 1999-м, 0:1 — в 2004-м, 0:2 — в 2007-м и 0:3 — в 2013-м).

Украина — Франция — 2:0 (15 ноября 2013 года)

Франция — Украина — 3:0 (19 ноября 2013 года)

Впечатляющая серия «желто-синих»

Беспроигрышная серия украинской команды в товарищеских поединках (без учета игры Украина — Мальта — 0:1 в 2017-м, результат которой не внесен в реестр ФИФА из-за превышения лимита на замены) длится восемь с лишним лет и насчитывает 25 (!) встреч.

Последний раз «желто-синие» проигрывали в спарринге еще 5 июня 2012 года, когда под руководством Олега Блохина в рамках подготовки к Евро-2012 уступили в немецком Ингольштадте команде Турции — 0:2. После этого сборная Украины записала в свой актив в товарищеских матчах 16 побед и девять ничьих.

Состав Франции дороже почти на 900 млн евро

По данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость состава игроков сборной Франции дороже футболистов команды Украины, прибывших на игру в пригороде Парижа, почти на 900 млн евро (1,04 млрд евро против 106,55 млн).

Дороже всех среди подопечных Дешама стоят форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе (180 млн евро), нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн (96 млн), полузащитник «Челси» Н’Голо Канте (80 млн), защитник «Реала» Рафаэль Варан (64 млн) и игрок обороны «Лейпцига» Дайо Упамекано (60 млн).

В нынешнем составе команды Шевченко дороже остальных оцениваются полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский (21 млн), игрок средней линии «Динамо» Виктор Цыганков (19 млн), защитник «Динамо» Виталий Миколенко (13 млн), а также атакующий полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко и нападающий «Гента» Роман Яремчук (по 9,5 млн).





Трансферная стоимость лидера атак сборной Франции Килиана Мбаппе оценивается в 180 млн евро

День в истории

В прежние годы украинская сборная трижды проводила поединки 7 октября, выиграв в 2002-м у Армении (3:2), уступив в 2006-м Италии (0:2) и разгромив в 2011-м Болгарию (3:0).

Арена «Стад де Франс»

Стадион «Стад де Франс», расположенный в северном пригороде Парижа Сен-Дени, построили специально к ЧМ-1998. Затраты на строительство арены, которая на домашних матчах сборных Франции по футболу и регби вмещает 81 338 болельщиков, составили 290 млн евро.

Во время чемпионата мира по футболу 1998 года на «Стад де Франс» прошли девять матчей первенства, включая матч открытия и финальный поединок турнира. Двумя годами позже стадион принимал финал Лиги чемпионов, в котором «Реал» обыграл «Валенсию» (3:0). В 2003-м арена в Сен-Дени стала местом проведения чемпионата мира по легкой атлетике, а в 2007-м там прошли поединки мирового первенства по регби.

Кроме того, «Стад де Франс» — концертная площадка мирового уровня. В разные годы в чаше стадиона выступали, в частности, The Rolling Stones, Джонни Холлидей, Селин Дион, Тина Тернер, AC/DC, Пол Маккартни, U2, Мадонна, Милен Фармер, Depeche Mode, Metallica, Lady Gaga, Джастин Тимберлейк и другие всемирно известные исполнители.

Напомним, что 13 ноября 2015 года, во время матча Франция — Германия, около стадиона произошел один из серии терактов во французской столице, ответственность за которые взяла на себя группировка «Исламское государство». Двойной взрыв произошел в окрестностях «Стад де Франс» во время первого тайма встречи. К счастью, никто из находившихся на арене не пострадал, хотя мощные разрывы были слышны в чаше стадиона.

Соперники в рейтинге ФИФА

Сборная Франции в рейтинге национальных команд уступает только Бельгии, занимая вторую позицию. Дружина Андрея Шевченко расположилась на 24-м месте (между США и Венесуэлой).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямой трансляции поединок Франция — Украина.

Фото uefa.com, uaf.ua, fff.fr

112

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter