«Немцев били в подаренных бутсах»: 45 лет победе «Динамо» над «Баварией» в Суперкубке Европы

Ровно 45 лет назад, 6 октября 1975-го, киевское «Динамо» после выездной победы в Мюнхене (1:0) обыграло действующего обладателя Кубка чемпионов мюнхенскую «Баварию» (2:0) и на Республиканском стадионе в ответном матче за Суперкубок Европы, впервые в своей истории завоевав почетный трофей. Игрой динамовцев восхищались болельщики и специалисты, а Олег Блохин, забивший все три мяча в двух поединках против немецкого гранда, по праву получил по итогам года «Золотой мяч» лучшего футболиста Европы.

К слову, на выезде динамовцы обыгрывали соперника в… подаренных бутсах. «Перед первой игрой в Мюнхене каждому из нас хозяева подарили по магнитоле «Грюндиг», а представители фирмы «Адидас» — по паре бутс последней модели. Правда, с условием, что против «Баварии» мы будем играть именно в них. Согласились все, кроме Лени Буряка, не желавшего менять свою «Пуму». Выход из ситуации нашли быстро: наш тренер Александр Петрашевский и руководитель научной группы Михаил Ошемков обычной шариковой ручкой взяли да и закрасили на бутсах Буряка логотип злейшего конкурента «Адидаса», — вспоминал в интервью «ФАКТАМ» легендарный полузащитник «Динамо» Владимир Мунтян.

Традиционное рукопожатие капитанов - Виктора Колотова и Франца Беккенбауэра

Завоеванный динамовцами Суперкубок был весомым трофеем не только в переносном, но и в прямом смысле. «Уже немолодой президент УЕФА Артемио Франки вряд донес бы эту массивную, весившую более 15 килограммов, чашу до победителей на церемонии награждения. Поэтому он подозвал двух динамовцев и вручил им суперкубок. Помните ту знаменитую фотографию, на которой Анатолий Коньков и Михаил Фоменко несут кубок, а Володя Веремеев им помогает? Кстати, медалей мы в тот вечер так и не получили, поскольку чемодан президента УЕФА застрял где-то на маршруте Рим — Вена — Киев», — поделился воспоминаниями Владимир Федорович.

Вместе с оригиналом Суперкубка динамовцам вручили и его маленькую копию. Но за всеми празднованиями и эйфорией она куда-то пропала. «Через года, когда я праздновал 50-летие, бывший председатель Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Украинской ССР Михаил Бака вручил мне сверток, но попросил открыть его уже по приезду домой. Прошло несколько дней, я снес все полученные подарки в гараж, и начал разбирать их. Разворачиваю этот сверток — а там как раз эта копия Суперкубка, только черного цвета. Михаил Макарович честно признался, что хранил там сахар, представляете! Я отдал эту копию ювелиру, который почистил ее, и через какое-то время я принес ее в кабинет к президенту „Динамо“ Игорю Михайловичу Суркису, где торжественно вручил», — вспоминает еще одна динамовская легенда Леонид Буряк.

Леонид Буряк проходит возле стола с Суперкубком Европы

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» начнет групповой турнир Лиги чемпионов домашним матчем против «Ювентуса».

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