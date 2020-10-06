Вызвали саперов с собаками: мама украинской теннисистки вызвала переполох на «Ролан Гаррос»

Мать 17-летней украинской теннисистки Дарьи Лопатецкой, перенесшей в мае прошлого года сложную операцию на мениске, едва не спровоцировала чрезвычайную ситуацию на «Ролан Гаррос» в Париже, где ее дочь выступает в юношеских соревнованиях.

Как сообщают местные СМИ, Анна Филоненко забыла сумку неподалеку от корта, на котором Лопатецкая проводила матч первого круга против чешки Бренды Фрухвиртовой. Организаторы вызвали к месту обнаружения находки саперов с собаками, но после проверки в ней не было обнаружено никаких опасных для окружающих предметов. Чуть позже журналисты попытались выяснить у Филоненко, не возникло ли у нее проблем с местной полицией из-за данного казуса, но женщина не смогла объясниться с ними из-за банального незнания английского языка.

Добавим, что Дарья вышла во второй круг юношеского турнира «Ролан Гаррос». Наша соотечественница в первом раунде обыграла чешку Бренду Фрухвиртову — 6:1, 7:6 (3), а во вторник, 6 октября, встречается с россиянкой Оксаной Селехметьевой.

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