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Спорт

Где смотреть матчи плей-офф за выход на Евро-2020: соперник для Украины

13:42 6 октября 2020
Евро-2020

В четверг, 8 октября, на восьми европейских стадионах пройдут матчи полуфинальной стадии плей-офф за право выхода в финальную часть перенесенного из-за пандемии коронавируса на лето 2021 года Евро-2020, которые должны были состояться еще в марте.

Внимание украинских болельщиков будет приковано к поединку между Исландией и Румынией. По итогам жеребьевки, румыны являются потенциальными соперниками команды Андрея Шевченко в финальной части Евро-2020. В случае же их поражения и невыхода в решающую стадию континентального турнира, четвертой командой, которая дополнит группу С с Украиной, Австрией и Нидерландами, станет победитель плей-офф, идущий по пути D (там в полуфиналах состоятся матчи Грузия — Беларусь и Северная Македония — Косово).

Евро-2020, стыковые матчи за выход в финальную часть

8 октября (четверг)

Грузия — Беларусь 19:00 «Футбол 2»

Исландия — Румыния 21:45 «Футбол 2»

Словакия — Ирландия 21:45 «Футбол 3»

Добавим, что победители восьми поединков выйдут в решающую стадию плей-офф, матчи которой пройдут 12 ноября.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямом эфире матч сборной Украины против чемпиона мира Франции.

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