Минус два: сборная Украины понесла очередные потери из-за коронавируса перед матчем в Париже

Национальная сборная Украины по футболу продолжает испытывать кадровые проблемы перед товарищеским матчем с Францией, который пройдет 7 октября на «Стад де Франс» в пригороде Парижа, а также домашними поединками Лиги наций с Германией (10 октября) и Испанией (13 октября).

Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ), следом за основным голкипером национальной команды Андреем Пятовым коронавирус был диагностирован еще у двоих вратарей Андрея Лунина и Юрия Панькива, а также повара «желто-синих» Любомира Тошича диагностирован коронавирус. Трое инфицированных были изолированы в своих номерах отеля, где остановилась сборная в столице Франции. У остальных футболистов и членов делегации, к счастью, результаты отрицательные.

«По правилам Федерации футбола Франции, а также согласно законам страны ребята, заразившиеся коронавирусом, уходят на изоляцию, также мы будем думать, как доставить их домой. Остальные члены нашей делегации готовятся к предматчевой тренировке на „Стад де Франс“, пока что никаких осложнений в этом смысле нет. Команда продолжает готовиться к игре с Францией в штатном режиме. Насколько я знаю, наши соперники тестируются сегодня, и их результаты будут известны под вечер. Никто не знает, чего ожидать там», — рассказал в комментарии официальному Youtube-каналу УАФ врач национальной сборной Максим Бецко.

Добавим, что теперь в распоряжении тренерского штаба на матч с Францией (начало — в 22:10 по киевскому времени) остался лишь один голкипер — представитель «Динамо» Георгий Бущан, для которого предстоящий поединок станет дебютным за «желто-синих».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что матчи сборной Украины против Германии и Испании пройдут на НСК «Олимпийский» со зрителями.

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