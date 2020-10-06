Месси придется затянуть пояс: «Барселона» урежет зарплаты футболистам

Каталонская «Барселона», ставшая соперником киевского «Динамо» по групповому турниру Лиги чемпионов, испытывает серьезные финансовые трудности.

Как сообщает Cadena SER, «блау-гранас» подали отчетность за прошлый финансовый год, согласно которой убытки клуба составили 97 млн евро. У руководителей есть серьезные опасения, что в новом отчетном периоде ситуация не изменится к лучшему, поэтому уже сейчас начинаются переговоры с футболистами об уменьшении зарплатной ведомости, которая за 2019 год составила 545 млн евро. Разговоры с лидерами ведутся «путем точечных контактов», при этом клуб также работает над продлением истекающих контрактов.

Напомним, что лидер «Барселоны» Лионель Месси был твердо настроен покинуть клуб в нынешнее летнее трансферное окно, но в итоге принял решение остаться в Каталонии до лета 2021-го, когда у аргентинца истекает контракт. Как отметил сам Лео, сделал он это против своей воли, поскольку «Барса» не хотела полюбовно расставаться со своим бомбардиром.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что новичок «Барселоны» Симон Дест опозорился на собственной презентации, когда не смог элементарно набить мяч.

271

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter