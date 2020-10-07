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Спорт

Автор победного мяча в финале ЧМ-2014 впервые в карьере сыграет за иностранный клуб

11:16 7 октября 2020
Марио Гетце

28-летний полузащитник Марио Гетце, у которого в июне родился сын Рим, подписал двухлетний контракт с «ПСВ» из Эйндховена. Футболист, контракт которого с дортмундской «Боруссией» истек летом нынешнего года, перешел в стан 24-кратного чемпиона Нидерландов на правах свободного агента.

В последнем сезоне Гетце не имел стабильной игровой практики, проведя за дортмундцев, воспитанником которых является, всего 15 матчей, в основном выходя на замену. А еще десять лет назад Марио называли «одним из самых больших талантов в истории Германии». Полузащитник дебютировал за национальную сборную страны в 18-летнем возрасте, а на ЧМ-2014 в Бразилии стал автором победного мяча в финальном поединке против Аргентины.

В общей же сложности за свою карьеру Гетце выступал за два клуба. В составе родной дортмундской «Боруссии» провел 219 матчей и забил 45 мячей, а за мюнхенскую «Баварию» отыграл 114 поединков, забив 36 мячей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Бавария» в голевой перестрелке обыграла дортмундскую «Боруссию» и завоевала Суперкубок Германии.

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