Реванш не предусмотрен: промоутер раскрыл детали контракта боя Ломаченко – Лопес

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, назвавший гонорары Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса за чемпионский поединок, отметил, что боя-реванша условиями контракта не предусмотрено.

«Я не верю в обязательные реванши. Это Эдди Хирн прописывает опцию обязательного реванша в каждом контракте. Для меня это признак неуверенности в своих бойцах. Я считаю так: пусть боксеры дерутся и определят победителя и проигравшего. Если они захотят реванш, то он будет. Но все зависит от них», — рассказал функционер во время пресс-конференции, прошедшей онлайн на канале Top Rank в Youtube.

А Эгис Климас, менеджер украинского боксера, назвал одну из главных причин нелицеприятных высказываний, порой переходящих черту приличия, со стороны Лопеса в адрес Ломаченко и его окружения. «Это просто зависть. Он попросту завидует вниманию к Ломаченко. Лопес хочет такого же внимания и это хуже страха. Лома не принимает разговоры Теофимо близко к сердцу, поскольку он говорит это не в его присутствии», — приводит слова Климаса сайт ESPN.

Напомним, что бой Ломаченко — Лопес за четыре чемпионских пояса в легком весе пройдет 17 октября в «пузыре» внутри MGM Grand в Лас-Вегасе. Украинец за предстоящий поединок получит 3,25 млн долларов, в то время как американец — 1,5 млн в американской валюте.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ломаченко и Лопес показали лишний вес перед объединительным боем.

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