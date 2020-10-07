45-летний Шовковский включен в заявку сборной Украины на матч с Францией

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко обнародовал заявку на товарищеский матч против Франции (7 октября, «Стад де Франс», 22:10), в которую вошел 21 футболист, в том числе… 45-летний тренер Александр Шовковский, завершивший карьеру в декабре 2016 года.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ФРАНЦИЯ — УКРАИНА

Поскольку после того, как сначала еще в Украине Пятов, а затем во Франции Панькив и Лунин сдали положительные тесты на COVID-19, у «желто-синих» остался лишь один вратарь — Бущан, легенда «Динамо» и сборной Украины заявлен на игру запасным голкипером (регламент УЕФА позволяет вносить в заявку игроков, которые не имеют профессиональных контрактов, но имеют паспорт страны, которую представляют в матче).

Полностью заявка сборной Украины на поединок против Франции (с игровыми номерами) выглядит так: 1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Игорь Пластун, 4. Илья Забарный, 5. Сергей Сидорчук, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Александр Зубков, 12. Александр Шовковский, 13. Ефим Конопля, 14. Игорь Харатин, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Владимир Шепелев, 18. Богдан Михайличенко, 19. Роман Безус, 20 Евгений Макаренко, 21. Александр Караваев, 22. Евгений Чеберко.

«Не надевал вратарские перчатки около трех лет, после того, как восстанавливал на пальцах правой руки разорванные сухожилия в январе 2018 года. Скажу откровенно — и не планировал! Но иногда обстоятельства заставляют!!! Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах на будущее… И пускай с вами всегда будет t36.6», — написал Александр Шовковский на своей странице в Facebook после тренировки, которую он провел с командой на «Стад де Франс».

6 октября Александр Шовковский провел со сборной Украины тренировку на «Стад де Франс»

Напомним, что легенда «Динамо» и сборной Украины Александр Шовковский свой последний из 92 поединков за национальную команду провел 29 февраля 2012 года, когда «желто-синие» в Петах-Тикве обыграли в товарищеском матче сборную Израиля (3:2).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в доме Александра Шовковского поселился лев.

Фото Facebook, uaf.ua

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