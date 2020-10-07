В сборную Украины на матчи Лиги наций вызван еще один вратарь-дебютант

Учитывая дефицит вратарей, из-за которого тренерскому штабу сборной Украины пришлось включать в заявку на товарищеский матч с Францией 45-летнего Александра Шовковского, Андрей Шевченко вызвал в расположение команды голкипера луганской «Зари» Никиту Шевченко.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ФРАНЦИЯ — УКРАИНА

Вратарь присоединится к команде 8 октября после того, как «желто-синие» вернутся из Парижа после спарринга с чемпионами мира, и будет готовиться к домашним поединкам Лиги наций против Германии (10 октября) и Испании (13 октября).

Отметим, что для Никиты Шевченко это уже не первый вызов в расположение национальной сборной. Ранее он участвовал летом 2017-го в тренировочном сборе перед отборочным матчем на ЧМ-2018 против Финляндии, но дебютировать в составе главной команды страны так и не смог.

Напомним, что положительный тест на коронавирус еще до прибытия в расположение сборной сдал основной голкипер «желто-синих» Андрей Пятов, а затем уже на тренировочном сборе COVID-19 обнаружили у Андрея Лунина и довызванного Юрия Панькива. Таким образом, в распоряжении Андрея Шевченко остался лишь один голкипер — вратарь киевского «Динамо» Георгий Бущан.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стало известно, как попасть на матчи сборной Украины против Германии и Испании.

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