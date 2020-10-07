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Спорт

Легендарный Паненка попал в реанимацию с коронавирусом

20:48 7 октября 2020
Антонин Паненка

71-летний экс-футболист сборной Чехословакии Антонин Паненка был госпитализирован в больницу на родине в тяжелом состоянии. Врачи поместили легенду чешского футбола в реанимационное отделение и подключили к аппаратам, которые поддерживают жизненно важные функции его организма. Напомним, ранее коронавирусом заразился легендарный легкоатлет Усэйн Болт после празднования собственного дня рождения.

О госпитализации сообщил официальный сайт «Богемианса-1905», где Паненка занимает должность президента. «На данный момент мы не можем комментировать состояние Антонина Паненко. В то же время мы просим СМИ и общественность уважать неприкосновенность частной жизни господина Паненки и его семьи», — гласит заявление на официальном клубном сайте.

А менее чем через час после публикации новости о госпитализации представители «Богемианса» сообщили, что новый тест подтвердил наличие COVID-19 у Паненки.

Напомним, что именем легендарного чеха назван способ исполнения пенальти, когда пробивающий подсекает мяч по центру, в то время как вратарь, пытаясь угадать направление удара, прыгает в угол.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что парагвайский клуб разорвал контракт с футболистом после того, как тот не забил пенальти «паненкой».

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