Германия перед приездом в Киев пропустила три мяча от Турции: видеообзоры матчей

В среду, 7 октября, европейские сборные, не задействованные в плей-офф отбора на Евро-2020, проводили товарищеские матчи.

Играли и соперники сборной Украины по Лиге наций, причем, никому одержать победу не удалось. Германия трижды по ходу домашнего матча с Турцией выходила вперед, но каждый раз соперник находил в себе силы отыгрываться — в итоге боевая результативная ничья. Испании, игравшей на выезде против Португалии, забить так и не удалось — впрочем, подопечные Луиса Энрике также и не пропустили. А вот Швейцария, принимавшая дома вице-чемпионов мира хорватов, и вовсе проиграла, причем по ходу матча ведя в счете.

Товарищеские матчи

Франция — Украина — 7:1 (Камавинга, 9, Жиру, 24, 33, Миколенко, 39, в свои ворота, Толиссо, 65, Мбаппе, 82, Гризманн, 89 — Цыганков, 52).

Дания — Фарерские острова — 4:0 (Сков Ольсен, 22, Эриксен, 27, с пенальти, Мехле, 32, Корнелиус, 45).

Кипр — Чехия — 1:2 (Лоизу, 32 — Холеш, 13, Дарида, 43, с пенальти).

Мальта — Гибралтар — 2:0 (Нвоко, 8, Каруана, 90).

Черногория — Латвия — 1:1 (Иванович, 90+1 — Тарасов, 26).

Эстония — Литва — 1:3 (Марин, 58 — Новиковас, 14, 46, Сиргедас, 32).

Люксембург — Лихтенштейн — 1:2 (Ж.Родригес, 72, с пенальти — Вольфингер, 23, Хаслер, 61, с пенальти).

Австрия — Греция — 2:1 (Грбич, 77, Баумгартнер, 80 — Фортунис, 63).

Германия — Турция — 3:3 (Дракслер, 45+1, Нойхаус, 58, Вальдшмидт, 81 — Туфан, 50, Караджа, 67, Караман, 90+4).

Италия — Молдова — 6:0 (Кристанте, 19, Капуто, 23, Эль-Шаарави, 30, 45+1, Посмак, 38, в свои ворота, Берарди, 72).

Нидерланды — Мексика — 0:1 (Рауль Хименес, 59, с пенальти).

Польша — Финляндия — 5:1 (Гросицки, 9, 18, 38, Пентек, 53, Милик, 87 — Нисканен, 68).

Португалия — Испания — 0:0.

Словения — Сан-Марино — 4:0 (Митрович, 17, 42, Вучкич, 25, с пенальти, Пен, 48).

Швейцария — Хорватия — 1:2 (Гавранович, 31 — Брекало, 42, Пашалич, 67).

Добавим, что УЕФА отменил товарищеский матч между Арменией и Албанией, который должен был пройти в Ереване, из-за сложившейся в регионе ситуации.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стало известно, как попасть на матчи сборной Украины против Германии и Испании.

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