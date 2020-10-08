Шевченко прокомментировал самое крупное поражение в истории сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал свой комментарий после сокрушительного поражения его подопечных на «Стад де Франс» в товарищеском матче против чемпиона мира Франции (1:7), ставшего самым разгромным в истории нашей национальной команды.

«У нас очень много проблематичных позиций, — отметил Андрей Шевченко. — Мы не понимаем, какое количество игроков у нас будет, кого мы сможем довызвать на матчи Лиги наций с Германией и Испанией, кого — не сможем. Очень тяжелая ситуация, но мы должны из нее выходить. Мы вызывали практически молодежную сборную. Дальше у нас официальные поединки. Футболисты «Шахтера» будут проходить тесты на коронавирус 8 октября. Тогда и будет ясно, какова ситуация.

Отмечу, что игроки в сложившейся ситуации отнеслись к матчу с той серьезностью, с которой могли. Футболисты, которые выходили на поле, старались и пытались играть.

Сравнивать команды вообще невозможно, но какие-то кусочки, особенно начало второго тайма, у нас хорошо получились. Все хорошее мы будем забирать. То, что произошло сегодня — стечение обстоятельств, которые есть. Сборная Франции — чемпиона мира, одна из лучших команд. Мы не смогли выставить наш лучший состав, чтобы хотя бы попытаться конкурировать с ними.

Это футбол, он складывается из эпизодов. У нас было несколько моментов, когда мы могли хоть как-то улучшить ситуацию по счету: попали в штангу, был выход один на один. То есть мы создавали ситуации, которые могли реализовать. Для зрителей было бы интереснее увидеть еще несколько мячей. Больше добавить нечего.

Следующие наши два матча — официальные. И Сидорчук, и Караваев, и остальные динамовцы провели очень много поединков. Сегодня они не играли, потому что мы должны планировать наши следующие встречи. Я должен планировать следующие два матча с теми игроками, которые сейчас есть. Пока у нас нет вратаря, он один. Пытаемся довызвать кого-то. Но пять же ему придется пройти тест на коронавирус. И только после негативного результата он сможет присоединиться к команде".

(Видео смотреть с 9:50).

Напомним, что сборная Украины перед визитом в пригород Парижа по разным причинам лишилась 14 (!) футболистов, и тренерский штаб позволил дебютировать в команде пяти игрокам — вратарю Георгию Бущану («Динамо»), защитникам 18-летнему Илье Забарному («Динамо»), моложе которого в истории сборной Украины был лишь один футболист (Сергей Ребров в день дебюта в 1992-м был моложе Забарного на… 12 дней), Ефиму Конопле («Десна»), Евгению Чеберко (ЛАСК) и полузащитнику Александру Зубкову («Ференцварош»).

В прежние годы самое крупное поражение «желто-синие» терпели со счетом 0:4. Дважды сборной Украины четыре безответных мяча забивала Испания и по разу — Хорватия и Чехия.

Уже в субботу, 10 октября, команда Андрея Шевченко, в которую довызван голкипер «Зари» Никита Шевченко, сыграет в Киеве в рамках Лиги наций с немцами, а 13-го — с испанцами. На обоих поединках на «Олимпийском», которые начнутся в 21:45, разрешено присутствовать примерно 20 тысячам болельщиков.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что игроки сборной Украины Пятов и Степаненко сдали положительный тест на коронавирус в Украине, а Панькив и Лунин — уже во Франции.

Фото uaf.ua

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