Знаменитый футболист скрывал от жены пол ребенка до самих родов

Победитель клубного чемпионата мира, 32-летний экс-футболист «Манчестер Юнайтед», «Реала», «Байера», «Вест Хэма» и «Севильи» Хавьер Эрнандес, куда более известный как Чичарито, второй раз стал отцом.

Жена игрока — 27-летняя австралийская модель с юридическим образованием и успешный тревел-блогер Сара Кохан (на ее Instagram подписано полтора миллиона человек!) — родила форварду сына. Радостное событие произошло в Лос-Анджелесе, где мексиканец с января выступает за местный клуб MLS «Лос-Анджелес Гэлакси».

Интересно, что пол ребенка Саре стал известен только во время родов: пара решила, что о том, кого родит Кохан, будет стать только Чичарито. Сам лучший бомбардир в истории сборной Мексики (а заодно экс-одноклубник Владлена Юрченко в «Байере» и Андрея Ярмоленко в «Вест Хэме) и оповестил о радостном событии, опубликовав фото в соцсетях.

Отметим, что пара поженилась в прошлом году, в июне 2019-го у них родился первый сын.

Первый сын Чичарито родился в июне прошлого года

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный футболист «Динамо» Анатолий Коньков стал отцом в 70 лет.

Фото Instagram

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