Украина — Германия: прогноз букмекеров на матч Лиги наций

В cубботу, 10 октября, сборная Украины, потерпевшая в спарринге с Францией на «Стад де Франс» самое крупное поражение в своей истории (1:7), в присутствии примерно 20 тысяч болельщиков проведет на столичном «Олимпийском» матч Лиги наций против команды Германии (начало — в 21:45).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ УКРАИНА — ГЕРМАНИЯ

В прежние годы соперники встречались друг с другом шесть раз. Украина пока ни разу не побеждала грозного оппонента, трижды сыграв вничью и три раза уступив (разница мячей — 5:12).

При этом все три встречи Украина — Германия в Киеве завершились мирным исходом: 0:0 в отборе к ЧМ-1998 в 1997-м, 1:1 в плей-офф квалификации ЧМ-2002 в 2001-м и 3:3 в суперзрелищном поединке открытия обновленного «Олимпийского» в 2011-м.

А вот в гостях и на нейтральном поле «желто-синие» неизменно проигрывали немцам: 0:2 в 1997-м в Бремене, 1:4 в 2001-м в Дортмунде и 0:2 в матче Евро-2016 в Лилле.

В предстоящей игре аналитики букмекерских контор отдают безоговорочное преимущество бундестиму, принимая ставки на успех каждого из соперников с такими коэффициентами.

William Hill: победа Украины — 11,00, ничья — 5,25, выигрыш Германии — 1,25.

«Париматч»: победа Украины — 11, ничья — 5,90, выигрыш Германии — 1,29.

«Фаворит спорт»: победа Украины — 10,50, ничья — 6,30, выигрыш Германии — 1,28.

«Олимп»: победа Украины — 10,25, ничья — 5,41, выигрыш Германии — 1,32.

1xBet: победа Украины — 11, ничья — 6, выигрыш Германии — 1,312.

Напомним, что в другом матче группы элитного дивизиона Лиги наций 10 октября команда Испании примет в пригороде Мадрида сборную Швейцарии.

Положение команд после двух туров: 1. Испания — 4; 2. Украина — 3; 3. Германия — 2; 4. Швейцария — 1.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Германия завершила спарринг с Турцией суперрезультативной ничьей.

Фото Getty Images



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