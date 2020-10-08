Обидчик сборной Украины после разгрома на «Стад де Франс» попросил Шевченко об одолжении

Нападающий «Челси» и сборной Франции Оливье Жиру, два гола которого помогли «трехцветным» разгромить в спарринге команду Украины (7:1), признался, что кумиром его детства был… Андрей Шевченко.

«Шевченко был одним из самых моих любимых игроков, если не самым любимым, когда я был подростком. Я поприветствовал его после матча. Попросил, чтобы он подписал мне футболку, поскольку я его фанат. Для меня это много значило», — сказал Оливье Жиру в эфире TF1.

Напомним, что «дубль» в ворота Георгия Бущана позволил форварду сборной Франции с 42 мячами обойти легендарного Мишеля Платини и подняться в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды на второе место. Выше нападающего «Челси», сыгравшего, кстати, против Украины свой 100-й матч в футболке сборной Франции, только Тьерри Анри — 51 гол.

Кстати, совместным фото с главным тренером сборной Украины похвастался после игры на «Стад де Франс» и самый дорогой футболист мира Килиан Мбаппе, успевший после выхода на замену в матче с Украиной отметиться голом и результативной передачей. «Шевченко — большая легенда. Большое уважение», — подписал фото в сторис Instagram форвард сборной Франции.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Оливье Жиру стал «жертвой» сетки для игры в теннис-бол.

Фото twitter.com/equipedefrance



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