Где и когда смотреть онлайн Украина — Германия: расписание трансляций матчей Лиги наций

В субботу, 10 октября, сборная Украины проведет первый за год официальный матч на столичном «Олимпийском» (в октябре 2019-го «желто-синие» победили Португалию — 2:1). В рамках элитного дивизиона Лиги наций подопечные Андрея Шевченко, вернувшиеся из Франции с самым крупным поражением в своей истории, сразятся с командой Германии (арбитр — Орель Гринфельд из Израиля).

Подопечные Йоахима Лева две стартовые встречи турнира завершили вничью. Сначала бундестим на последних секундах упустил домашнюю победу над Испанией (1:1), а затем позволил отыграться хозяевам поля в матче со Швейцарией (1:1). Да и вообще, немцы пока не выиграли в Лиге наций ни одного из шести поединков (в прошлом розыгрыше трехкратные чемпионы мира не смогли победить Францию — 0:0, 1:2 и Нидерланды — 0:3, 2:2).

Что же касается новичка элитного дивизиона, команды Андрея Шевченко, то в стартовой встрече в группе «желто-синие» одолели во Львове Швейцарию (2:1), а во втором поединке с разгромным счетом уступили в пригороде Мадрида Испании (0:4).

В прямой трансляции матч Украина — Германия покажут в 21:45 телеканалы «Украина» и «Футбол 1». Кроме того, на специализированном канале эксперты в студии программы «Главная команда» перед началом встречи на «Олимпийском» (в 20:30), в перерыве и после финального свистка обсудят события на главной спортивной арене нашей страны. Также прямая трансляция из Киева запланирована на каналах «Матч!» и «Матч! Футбол 2» (Россия).

Лига наций. 3-й тур

10 октября (суббота)

Черногория — Азербайджан 16:00 «Футбол 2»

Люксембург — Кипр 16:00 «Футбол 3»

Фарерские острова — Латвия 19:00 «Футбол 2»

Лихтенштейн — Гибралтар 19:00 «Футбол 3»

Украина — Германия 21:45 «Украина», «Футбол 1», «Матч!», «Матч! Футбол 2»

Испания — Швейцария 21:45 «Футбол 2»

Андорра — Мальта 21:45 «Футбол 3»

11 октября (воскресенье)

Казахстан — Албания 16:00 «Футбол 2»

Ирландия — Уэльс 16:00 «Футбол 1»

Англия — Бельгия 19:00 «Футбол 1»

Босния и Герцеговина — Нидерланды 19:00 «Футбол 2»

Хорватия — Швеция 19:00 «Футбол 3»

Франция — Португалия 21:45 «Футбол 1»

Польша — Италия 21:45 «Футбол 2»

Северная Ирландия — Австрия 21:45 «Футбол 3»

Напомним, что в поединке четвертого тура Лиги наций сборная Украины (13 октября, 21:45) примет на «Олимпийском» команду Испании (в третьем туре подопечные Луиса Энрике играют дома против Швейцарии).



Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры дали свои прогнозы на поединок Украина — Германия.

Фото Twitter DFB

36

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter