«Да, у меня рост 203 см, и я люблю секс»: красотка-баскетболистка снялась для Playboy

Знаменитая баскетболистка клуба женской НБА «Лас-Вегас Эйсес» и сборной Австралии 29-летняя Лиз Кэмбидж, рост которой… 203 см, решила не ограничивать себя спортом высоких достижений (она — вице-чемпионка мира и бронзовый призер Олимпийских игр). В прошлом году красотка разделась догола для журнала ESPN, а теперь — и для популярного Playboy.

«Спасибо Playboy за эту возможность, — рассказала Лиз Кэмбидж в интервью изданию. — Это пример для всех тех, кто не чувствует уверенности в своей внешности и в своей сексуальности. В подростковом возрасте я часто ненавидела себя за свой рост и готова была выглядеть, как угодно, но не только не так, как выгляжу. Очень надеюсь, что моя фотосессия вдохновит тех, кто борется со своими комплексами.



Раз я позирую для Playboy, значит, я сексуальная. Да, я атлет ростом 203 сантиметра, и я люблю заниматься сексом. И что теперь? Я человек, все мы этим занимаемся. Неужели, если я спортсменка, то не могу быть сексуальной и должна только сидеть, молчать, тренироваться и играть? Но я хочу быть женственной. Мне всю жизнь говорили, что я должна заниматься спортом. Но в конце концов я всего лишь женщина и борюсь за вещи, которые больше, чем спорт".

Отметим, что Лиз Кэмбидж родилась в Лондоне. Ее отец — нигериец, а мать — австралийка. Когда девочке было три месяца, ее родители разошлись, и мать забрала ее с собой в Австралию. С раннего детства Лиз отличалась высоким ростом, из-за чего подвергалась насмешкам со стороны одноклассников. Так в возрасте десяти лет ее рост составлял примерно 183 см, а к 14 годам — 196 см. Когда Кэмбидж было десять лет ее мать предложила дочери заняться баскетболом, чтобы она смогла найти себе друзей. Лиз послушала маму и спустя годы стала одной из самых высокооплачиваемых баскетболисток мира.

Кстати, 17 июля 2018 года центровая Кэмбидж установила рекорд результативности женской НБА в одном отдельно взятом матче, набрав 53 очка в игре против «Нью-Йорк Либерти».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитая американская гимнастка Кейтлин Охаши снялась обнаженной.

Фото ESPN, Playboy, Instagram

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