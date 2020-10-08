В роскошную квартиру Роналду на Мадейре наведался вор

В жилище знаменитого футболиста «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, впервые за 10 лет не попавшего в символическую сборную Лиги чемпионов, на острове Мадейра проник неизвестный.

Как сообщает Diário de Noticías Madeira, вор попал в роскошную квартиру через балкон, когда один из сотрудников открыл дверь гаража. Злоумышленник находился там не очень долго и успел украсть только игровую футболку «Ювентуса» с автографом звезды футбола, а также несколько мелких предметов.

Полиция с помощью камер видеонаблюдения уже установила личность воришки. Наверняка с его задержанием проблем не возникнет, если учесть, что Мадейра — остров в Атлантическом океане размером 57 на 27 км.

Кстати, сам футболист в момент происшествия находился в расположении сборной Португалии, а его девушка Джорджина Родригес участвовала в неделе моды, которая проходит в Париже. Да и вообще, звездная пара сейчас живет в Италии.

Как сообщает издание, Роналду приобрел два последних этажа в семиэтажном здании в Фуншале в 2015 году. В его доме есть два бассейна, джакузи и футбольная площадка, а из окон открывается вид на океан.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду подарил невесте кольцо с бриллиантом почти за 800 тысяч долларов.

Фото Eurasia Sport Images, dnoticias. pt

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