28.17 / 28.36 32.97 / 33.37
Киев: +17
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

В роскошную квартиру Роналду на Мадейре наведался вор

19:17 8 октября 2020
Криштиану Роналду

В жилище знаменитого футболиста «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, впервые за 10 лет не попавшего в символическую сборную Лиги чемпионов, на острове Мадейра проник неизвестный.

Как сообщает Diário de Noticías Madeira, вор попал в роскошную квартиру через балкон, когда один из сотрудников открыл дверь гаража. Злоумышленник находился там не очень долго и успел украсть только игровую футболку «Ювентуса» с автографом звезды футбола, а также несколько мелких предметов.

Полиция с помощью камер видеонаблюдения уже установила личность воришки. Наверняка с его задержанием проблем не возникнет, если учесть, что Мадейра — остров в Атлантическом океане размером 57 на 27 км.

Кстати, сам футболист в момент происшествия находился в расположении сборной Португалии, а его девушка Джорджина Родригес участвовала в неделе моды, которая проходит в Париже. Да и вообще, звездная пара сейчас живет в Италии.

Как сообщает издание, Роналду приобрел два последних этажа в семиэтажном здании в Фуншале в 2015 году. В его доме есть два бассейна, джакузи и футбольная площадка, а из окон открывается вид на океан.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду подарил невесте кольцо с бриллиантом почти за 800 тысяч долларов.

Фото Eurasia Sport Images, dnoticias. pt

221

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Тихановская

Двойник Тихановской пыталась выступить в парламенте Дании

Оксана Гайсинская

Жена Кернеса едко высмеяла Лукашенко

SLAVA

Наташа Королева и Тимати разгневали коллегу со своими «лживыми изменами»

Игорь Крутой

Игорь Крутой раскрыл детали попытки самоубийства Льва Лещенко

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер