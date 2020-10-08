Украина — Германия: онлайн-трансляция матча Лиги наций

В субботу, 10 октября, около 20 тысяч болельщиков на киевском «Олимпийском» станут свидетелями матча элитного дивизиона Лиги наций Украина — Германия (начало — в 21:45). Букмекеры уже дали свои прогнозы на предстоящую встречу 24-й и 14-й команд рейтинга ФИФА.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию дуэли подопечных Андрея Шевченко и Йоахима Лева, за которой вы сможете следить в этой новости.



Плюс Шевченко, Коваленко, Марлос и Бондарь

В 15:30 в четверг, 8 октября, сборная Украины прилетела в «Борисполь» после провального поединка во Франции. Прямо из аэропорта подопечные отправились в столичный отель «Опера».

Андрей Ярмоленко и компания в аэропорту «Борисполь» после прилета из Франции

Во второй половине дня подопечные Шевченко провели тренировку на стадионе имени Банникова, в которой, в частности, принял участие вызванный в сборную голкипер «Зари» Никита Шевченко.

Вратарь Никита Шевченко

В пятницу в лагерь «желто-синих» прибудут три игрока «Шахтера» — Виктор Коваленко, Марлос и Валерий Бондарь. В то же время их одноклубники Николай Матвиенко и Жуниор Мораес, тесты которых на коронавирус дали положительный результат, не помогут национальной команде в играх с немцами и испанцами (по словам генерального директора ФК «Шахтер» Сергея Палкина, COVID-19 в «Шахтере» заразились девять игроков и девять сотрудников клуба!).

Соперники в Лиге наций

Подопечные Йоахима Лева две стартовые встречи турнира завершили вничью. Сначала бундестим на последних секундах упустил домашнюю победу над Испанией (1:1), а затем позволил отыграться хозяевам поля в матче со Швейцарией (1:1). Да и вообще, немцы пока не выиграли в Лиге наций ни одного из шести поединков (в прошлом розыгрыше трехкратные чемпионы мира не смогли победить Францию — 0:0, 1:2 и Нидерланды — 0:3, 2:2).

Что же касается новичка элитного дивизиона, команды Андрея Шевченко, то в стартовой встрече в группе «желто-синие» одолели во Львове Швейцарию (2:1), а во втором поединке с разгромным счетом уступили в пригороде Мадрида Испании (0:4).

Положение команд после двух туров: 1. Испания — 4 очка; 2. Украина — 3; 3. Германия — 2; 4. Швейцария — 1.

Выбор Лева

На следующий день после товарищеского матча с Турцией, завершившегося вничью (3:3), главный тренер сборной Германии Йоахим Лев огласил список 23 футболистов, которые отправятся на игру в Киев.

Из первоначального списка выбыли защитники Беньямин Хенрикс («Монако»), Нико Шульц («Боруссия» Д.) и Никлас Штарк («Герта»), а также игроки средней линии Надим Амири («Байер»), Махмуд Дауд («Боруссия» Д.) и Суат Сердар («Шальке»). Кроме того, из-за травм команде не помощники Тило Керер, Лерой Сане («Бавария») и Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), а из-за коронавируса — Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»).

Полностью состав бундестим выглядит так:

вратари — Бернд Лено («Арсенал», Англия), Мануэль Нойер («Бавария»), Кевин Трапп («Айнтрахт»);

защитники — Маттиас Гинтер («Боруссия» М.), Робин Гозенс («Аталанта», Италия), Лукас Клостерманн, Марсель Хальстенберг (оба — «Лейпциг»), Робин Кох («Лидс», Англия), Антонио Рюдигер («Челси», Англия), Эмре Джан («Боруссия» Д.), Никлас Зюле («Бавария»), Джонатан Та («Байер»);

полузащитники — Юлиан Брандт («Боруссия» Д.), Юлиан Дракслер («ПСЖ», Франция), Серж Гнабри, Леон Горецка, Йозуа Киммих (все — «Бавария»), Кай Хавертц («Челси», Англия), Йонас Хоффман, Флориан Нойхаус (оба — «Боруссия» М.), Тони Кроос («Реал», Испания);

нападающие — Лука Вальдшмидт («Бенфика», Португалия), Тимо Вернер («Челси», Англия).

60-летний Йоахим Лев бессменно возглавляет сборную Германии с 2006 года

Арбитр из Израиля

Работать на матче УЕФА доверил судейской бригаде из Израиля во главе с 39-летним рефери ФИФА Орелем Гринфельдом, который совсем недавно судил на «Олимпийском» поединок квалификации Лиги чемпионов «Динамо» — АЗ (2:0).

Кроме этого, в прежние годы этот арбитр еще четыре раза пересекался с нашими командами: Украина (U21) — Мальта (U21) — 5:1 в 2012-м, Украина — Кипр — 1:0 в 2016-м, «Ворскла» — «Локомотива» — 2:3 в 2016-м и «Манчестер Юнайтед» — «Заря» — 1:0 в 2016-м.

Рефери из Израиля Орель Гринфельд

Украина против Германии

В прежние годы соперники встречались друг с другом шесть раз. Украина пока ни разу не побеждала грозного оппонента, трижды сыграв вничью и три раза уступив (разница мячей — 5:12).

При этом все три встречи Украина — Германия в Киеве завершились мирным исходом: 0:0 в отборе к ЧМ-1998 в 1997-м, 1:1 в плей-офф квалификации ЧМ-2002 в 2001-м и 3:3 в суперзрелищном поединке открытия обновленного «Олимпийского» в 2011-м.

А вот в гостях и на нейтральном поле «желто-синие» неизменно проигрывали немцам: 0:2 в 1997-м в Бремене, 1:4 в 2001-м в Дортмунде и 0:2 в матче Евро-2016 в Лилле.

Украина — Германия — 3:3 (11 ноября 2011 года)

Состав Германии дороже на 765 млн евро

По данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость состава игроков сборной Германии дороже футболистов команды Украины на 765 млн евро (872 млн евро против 106,55 млн).

Дороже всех среди подопечных Лева стоят полузашитники «Баварии» Серж Гнабри (90 млн евро) и Йозуа Киммих (85 млн), новички «Челси» — игрок средней линии Кай Хаверц (81 млн) и форвард Тимо Вернер (64 млн), а также еще один полузащитник «Баварии» Леон Горецка (60 млн).

В нынешнем составе команды Шевченко дороже остальных оцениваются полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский (21 млн), игрок средней линии «Динамо» Виктор Цыганков (19 млн), защитник «Динамо» Виталий Миколенко (13 млн), а также атакующий полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко и нападающий «Гента» Роман Яремчук (по 9,5 млн).

Самый дорогой футболист сборной Германии — полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих

День в истории

Ранее украинская сборная в своей 268-матчевой трижды проводила поединки 10 октября, не потерпев в них ни одного поражения. Хотя дважды, как и в предстоящей встрече, соперниками «желто-синих» были европейские гранды: Андорра — Украина — 0:2 в 1998-м, Украина — Англия — 1:0 в 2009-м и Италия — Украина — 1:1 в 2018-м.

10 октября 2009 году сборная Украины обыграла на «Днепр-Арене» команду Англии

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямой трансляция матч Украина — Германия.

Фото uefa.com, dfb. de, uaf.ua

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