Мирчу Луческу увековечили на родине

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу, которой с первой попытки вывел подопечных в групповой турнир Лиги чемпионов, в очередной раз удостоился признания на родине.

Компания Romfilatelia, занимающаяся выпуском почтовых марок на территории страны, решила в рамках кампании «Румыны, которыми мы гордимся» посвятить одну из своих работ 75-летнему футбольному специалисту.

Наставник «Динамо», воспользовавшись паузой, вызванной поединками сборных, прилетел на родину и лично принял участие в презентации.

«Это прекрасная инициатива. Она выводит на первый план заслуженных людей страны. Также я заметил, что на марках изображены прекрасные места и исторические памятники… Они как бы воскрешают атмосферу прошлых лет. Мне очень приятно это видеть. Инициаторы проекта заслуживают благодарности», — цитирует Мирчу Луческу gsp.ro.

Напомним, в 2009 году после триумфа «Шахтера» в последнем розыгрыше Кубка УЕФА Луческу стал кавалером национального ордена Звезды Румынии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» передумал устанавливать памятник Мирче Луческу после его перехода в «Динамо».

Фото ФК «Динамо», gsp. ro

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