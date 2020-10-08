Украинец Беринчик дважды уронил соперника на ринг и защитил чемпионский пояс

В четверг, 8 октября, в загородном комплексе под Киевом прошел вечер бокса, главным боем которого стал поединок за чемпионский титул WBO International в легком весе между обладателем пояса украинцем Денисом Беринчиком (14 побед, 8 из них — нокаутом), однажды ставшим бариста в придорожном кафе, и румыном Виорелом Симионом (22 победы, 9 из них — нокаутом, 4 поражения).

На церемонии взвешивания, традиционно прошедшей накануне поединка, украинец перевесил своего соперника на 700 граммов. Причем изначально весы под Денисом показали вес, на 300 граммов превышающий норму легкого дивизиона (до 61,235 кг), но, как затем оказалось, произошло это из-за неисправности весов.

На сам бой Беринчик традиционно организовал яркий выход к рингу, появившись перед публикой под песню Thunderstruck легендарной группы AC/DC в костюме Супермена, а также одетый в футболку луганской «Зари» (сам боксер — уроженец Краснодона, что в Луганской области) с фамилией многолетнего капитана команды Никиты Каменюки. Добавим, что его тренеры были одеты в футболки «Динамо» (защитника Никиты Бурды) и «Металлиста» (экс-полузащитника Александра Рыкуна).

Denys Berinchyk entered the ring as Superman pic.twitter.com/DU95apub2T — UkraineBoxingPRO (@UkraineAtamans) October 8, 2020

А вот сам бой сложился для украинца непросто. В первых раундах наш соотечественник отдал центр ринга. До пятого раунда включительно ни одному из боксеров нельзя было отдать явного преимущества. Но затем, в шестой и седьмой трехминутке, Беринчик все чаще заставлял румына уходить в глухую защиту и дважды отправил Симиона в нокдаун. В итоге, после завершения седьмого раунда соперник украинца отказался продолжать бой.

«Все удалось сделать, что планировал в ринге. Спасибо промоутерам за бой, а также моей команде, всем, кто помогал в подготовке. Есть ошибки, есть над чем работать. Я на правильном пути, идем к первым строчкам рейтинга. Думаю, буду 2−3 номером, чтобы потом участвовать в бое-элиминаторе за право бороться за пояс чемпиона мира», — отметил после боя украинский чемпион.

Таким образом, Беринчик продлил свою победную серию на профессиональном ринге до 14 боев и провел уже четвертую успешную защиту чемпионского пояса. Примечательно, что в предыдущих трех наш соотечественник одерживал победы решением судей — и вот, первая досрочная! Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что непобедимый украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий выиграл пятый бой нокаутом в профессиональной карьере. Фото K2 East Promotions

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