Cоперником Украины в группе Евро-2020 станет Грузия или Северная Македония: видеообзоры матчей

В четверг, 8 октября, на футбольных полях Старого Света состоялись полуфинальные матчи плей-офф за путевки на Евро-2020, который, как известно, из-за пандемии коронавируса перенесли на 2021 год.

Самый что ни на есть предметный интерес к некоторым матчам был у сборной Украины и у ее соперников по группе чемпионата Европы — команд Нидерландов и Австрии. Ведь по итогам поединков плей-офф определится четвертый участник квартета С.

Расклад был прост: если бы путь А выиграла Румыния, она бы «желто-синим» и досталась. Если же нет, то в группу к украинцам, голландцам и австрийцам попадет сильнейшая сборная пути D.

По итогам состоявшихся матчей круг претендентов сократился до двух сборных (Румыния вылетела) — Грузии и Северной Македонии, которые 12 ноября в финальном противостоянии в Тбилиси определят последнего соперника команды Андрея Шевченко в группе Евро-2020.

Путь А

Исландия — Румыния — 2:1 (Сигурдссон, 16, 34 — Максим, 63, с пенальти).

Болгария — Венгрия — 1:3 (Йомов, 89 — Орбан, 17, Кольмар, 47, Николич, 75).

Путь В

Босния и Герцеговина — Северная Ирландия — 1:1 (Крунич, 14 — Макгинн, 53). По пенальти — 3:4.

Словакия — Ирландия — 0:0. По пенальти — 4:2.

Путь С

Норвегия — Сербия — 1:2 в дополнительное время (Норманн, 88 — Милинкович-Савич, 82, 102).

Шотландия — Израиль — 0:0. По пенальти — 5:3.

Путь D

Грузия — Беларусь — 1:0 (Окриашвили, 7, с пенальти).

Северная Македония — Косово — 2:1 (Колели, 16, в свои ворота, Велкоски, 33 — Хадергенай, 29).

Таким образом, в финальных противостояниях за последние четыре путевки на Евро-2020 12 ноября сыграют: путь А — Венгрия — Исландия; путь В — Северная Ирландия — Словакия; путь С — Сербия — Шотландия; путь D — Грузия — Северная Македония.

Кстати, 8 октября состоялись также несколько товарищеских поединков.

Россия — Швеция — 1:2 (Соболев. 90+2 — Исак, 21, Юханссон, 72).

Бельгия — Кот-д'Ивуар — 1:1 (Батшуайи, 53 — Кесси, 86, с пенальти).

Англия — Уэльс — 3:0 (Калвер-Льюин, 26, Коуди, 53, Ингс, 63).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире матч Лиги наций Украина — Германия.

Фото uefa.com

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