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Спорт

Украина — Германия: онлайн-видеотрансляция пресс-конференции Андрея Шевченко

17:26 9 октября 2020
Андрей Шевченко

В пятницу, 9 октября, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, а также полузащитник Руслан Малиновский пообщаются с представителями СМИ перед поединком элитного дивизиона Лиги наций с чемпионом мира-2014 сборной Германии, который состоится в субботу, 10 октября, на столичном «Олимпийском» с болельщиками (начало — в 21:45).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ УКРАИНА — ГЕРМАНИЯ

Прямую видеотрансляцию пресс-конференции Андрея Шевченко, которую проведет Youtube-канал УАФ, смотрите на сайте «ФАКТОВ» (в 19:00).

Напомним, что после возвращения команды из Франции, где наши потерпели сокрушительное поражение, к «желто-синим» присоединились голкипер Никита Шевченко, защитник Валерий Бондарь, а также полузащитники Марлос и Виктор Коваленко.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире встречу Украина — Германия.

Фото uaf.ua

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