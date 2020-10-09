Украина — Германия: онлайн-видеотрансляция пресс-конференции Андрея Шевченко
В пятницу, 9 октября, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, а также полузащитник Руслан Малиновский пообщаются с представителями СМИ перед поединком элитного дивизиона Лиги наций с чемпионом мира-2014 сборной Германии, который состоится в субботу, 10 октября, на столичном «Олимпийском» с болельщиками (начало — в 21:45).
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ УКРАИНА — ГЕРМАНИЯ
Прямую видеотрансляцию пресс-конференции Андрея Шевченко, которую проведет Youtube-канал УАФ, смотрите на сайте «ФАКТОВ» (в 19:00).
Напомним, что после возвращения команды из Франции, где наши потерпели сокрушительное поражение, к «желто-синим» присоединились голкипер Никита Шевченко, защитник Валерий Бондарь, а также полузащитники Марлос и Виктор Коваленко.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире встречу Украина — Германия.
Фото uaf.ua42
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